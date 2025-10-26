Nissan in partnership con BYD: ridurre le emissioni per evitare sanzioni

Come ben sapete, per le varie case automobilistiche europee resterà al di sotto dei limiti sulle emissioni imposti dall’Unione Europea é una questione di vitale importanza non tanto per una ragione legata al clima, bensì per evitare le pesantissime sanzioni che l’UE può infliggere a chi non rispetta queste regole, già in passato abbiamo assistito a collaborazioni tra grandi marchi proprio per riuscire a rientrare all’interno di questi limiti e recentemente altri due grandi nomi hanno deciso di collaborare per rientrare all’interno dei valori imposti in Europa.

Nissan con BYD

Le due società in questione, Nissan e BYD Hanno avviato una vera e propria partnership che consente più nello specifico a Nissan di rientrare al di sotto dei limiti imposti, per chi non lo sapesse infatti l’Unione Europea consente a due realtà di partecipare in congiunta all’interno di questo regolamento andando di fatto a sommare i propri punteggi in termini di emissioni, consentendo al netto a un’azienda decisamente ben messa da questo punto di vista di abbassare i livelli raggiunti da un’altra che invece è in difficoltà, dal momento che BYD ha una flotta composta quasi interamente da auto elettriche, ovviamente i livelli delle emissioni provocate dalle sue vetture sono bassissimi e collaborare con Nissan consente proprio a quest’ultima di rientrare nei canoni europei dal momento che le sue vetture invece sono decisamente più in difficoltà, ciò ovviamente permette all’azienda di evitare sanzioni.

Ovviamente si tratta di uno stratagemma decisamente furbo che consente a Nissan ed evitare le pesanti sanzioni che sono costituite da una multa di 95 € per ogni grammo di CO2 in più è emesso dalle vetture moltiplicato per il numero totale di vetture della flotta di automobili.

Senza dubbio si tratta di un ancora di salvezza per Nissan la quale però ora è chiamata a risolvere questa spinosa situazione dal momento che ovviamente intervenire sulle vetture è l’elemento principale per evitare il problema.