Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G e minuti illimitati per una connessione senza compromessi

Fastweb Mobile: rete sempre stabile, WiFi-Calling e roaming UE esteso per navigare sempre al massimo

scritto da Ilenia Violante
Fastweb

Fastweb rafforza la sua posizione nel mercato mobile con Fastweb Mobile Start, un piano che combina alta velocità, trasparenza e convenienza. A 9,95€ al mese, l’offerta include 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, con spedizione gratuita della SIM o eSIM. Grazie alla collaborazione con Vodafone, rete mobile più premiata d’Italia, la navigazione raggiunge velocità fino a 2Gbps, garantendo performance costanti nelle aree coperte dal servizio.

Fastweb tra sostenibilità e sicurezza digitale

Tra i punti di forza dell’ operatore emerge il WiFi-Calling, che consente di chiamare anche in assenza di segnale mobile, utilizzando una rete WiFi. In più, Fastweb amplia i vantaggi del roaming europeo. Gli utenti infatti hanno 32GB di traffico da utilizzare anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina, unendo 17GB previsti dal regolamento UE e 15GB extra offerti dall’operatore. L’offerta è compatibile con Fastweb Casa Start, permettendo di ottenere giga illimitati sulla linea mobile e uno sconto sul canone di rete fissa, che passa da 27,95 a 23,95€ al mese.

Un pacchetto questo che punta sulla semplicità e sulla qualità, con l’attivazione possibile in pochi minuti tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento.
Oltre alla convenienza, Fastweb Mobile Start si distingue per l’impegno ambientale e tecnologico. Le nuove eSIM sono prodotte con materiali riciclati al 100%, in linea con l’obiettivo aziendale di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni. A supporto di questa visione sostenibile, Fastweb destina 1 milione di euro a progetti per il pianeta e promuove una cultura digitale più consapevole.

L’offerta include anche l’accesso gratuito alla Fastweb Digital Academy, piattaforma dedicata alle professioni del futuro, e due servizi opzionali, quali FastwebUP Plus Mobile (+3€/mese), con vantaggi esclusivi per viaggi, fitness e shopping, e Fastweb Protect (+3€/mese), che protegge l’identità online bloccando pubblicità, siti malevoli e includendo una polizza assicurativa Wallife® contro le frodi digitali. Con nessun vincolo di durata, zero costi nascosti e una rete 5G stabile e performante, Fastweb Mobile Start rappresenta una delle offerte più equilibrate e sostenibili del mercato italiano.

