Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G e minuti illimitati per una connessione senza compromessi

Fastweb rafforza la sua posizione nel mercato mobile con Fastweb Mobile Start, un piano che combina alta velocità, trasparenza e convenienza. A 9,95€ al mese, l’offerta include 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, con spedizione gratuita della SIM o eSIM. Grazie alla collaborazione con Vodafone, rete mobile più premiata d’Italia, la navigazione raggiunge velocità fino a 2Gbps, garantendo performance costanti nelle aree coperte dal servizio.

Fastweb tra sostenibilità e sicurezza digitale

Tra i punti di forza dell’ operatore emerge il WiFi-Calling, che consente di chiamare anche in assenza di segnale mobile, utilizzando una rete WiFi. In più, Fastweb amplia i vantaggi del roaming europeo. Gli utenti infatti hanno 32GB di traffico da utilizzare anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina, unendo 17GB previsti dal regolamento UE e 15GB extra offerti dall’operatore. L’offerta è compatibile con Fastweb Casa Start, permettendo di ottenere giga illimitati sulla linea mobile e uno sconto sul canone di rete fissa, che passa da 27,95 a 23,95€ al mese.

Un pacchetto questo che punta sulla semplicità e sulla qualità, con l’attivazione possibile in pochi minuti tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento.

Oltre alla convenienza, Fastweb Mobile Start si distingue per l’impegno ambientale e tecnologico. Le nuove eSIM sono prodotte con materiali riciclati al 100%, in linea con l’obiettivo aziendale di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni. A supporto di questa visione sostenibile, Fastweb destina 1 milione di euro a progetti per il pianeta e promuove una cultura digitale più consapevole.

L’offerta include anche l’accesso gratuito alla Fastweb Digital Academy, piattaforma dedicata alle professioni del futuro, e due servizi opzionali, quali FastwebUP Plus Mobile (+3€/mese), con vantaggi esclusivi per viaggi, fitness e shopping, e Fastweb Protect (+3€/mese), che protegge l’identità online bloccando pubblicità, siti malevoli e includendo una polizza assicurativa Wallife® contro le frodi digitali. Con nessun vincolo di durata, zero costi nascosti e una rete 5G stabile e performante, Fastweb Mobile Start rappresenta una delle offerte più equilibrate e sostenibili del mercato italiano.