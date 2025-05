Airbnb rivoluziona il viaggio: servizi e autenticità al centro della nuova strategia

L’ultima rivoluzione firmata Airbnb non riguarda solo gli alloggi. L’azienda californiana, nata nel 2007 e oggi sinonimo di ospitalità mondiale e, proprio di recente, ha presentato una piattaforma completamente modificata. Al cuore della trasformazione vi sono due nuovi pilastri, ovvero “Airbnb-Services” e “Airbnb-Experiences”, diventati essenziali per offrire ad ogni persona un’esperienza fluida, coinvolgente e su misura.

Esperienze locali e app intelligente: la nuova rotta di Airbnb

La novità più concreta sono i Servizi Airbnb, attivi in 260 città e accessibili senza bisogno di prenotare un soggiorno. Si tratta di prestazioni professionali offerte direttamente tramite la piattaforma. Esse includono chef a domicilio, fotografi per shooting personalizzati, massaggiatori certificati, estetisti, personal trainer, parrucchieri, truccatori, specialisti in manicure e persino catering per eventi. I prezzi partono da meno di 45€ e i professionisti selezionati vantano almeno dieci anni di esperienza. L’ idea che si pone alla base è quella di offrire comodità e qualità in un’unica app, rendendo Airbnb utile non solo per chi viaggia, ma anche per chi resta nella propria città.

In contemporanea a tutto ciò, la piattaforma punta anche sull’autenticità locale attraverso le “Esperienze Airbnb”, ossia attività uniche condotte da esperti del posto in oltre 650 città. Non è necessario essere ospiti in una struttura, ogni utente può prenotare esperienze culturali, sportive o creative. Esempi? Restaurare Notre-Dame con l’architetta Axelle Ponsonnet o esplorare i paesaggi andini con una guida esperta di cultura inca. Alcune attività sono persino esclusive, si chiamano infatti “Originals” e sono ideate appositamente per Airbnb, come una partita a beach volley con l’olimpionica brasiliana Carol Solberg.

Insomma la nuova app è pensata per integrare tutto questo. Mostra itinerari dettagliati, suggerisce esperienze e servizi disponibili sul posto, offre una visione generale e chiara delle prenotazioni e guida l’utente prima, durante e dopo il viaggio. Le sezioni “Esplora” e “Viaggi” aiutano a pianificare, mentre la messaggistica migliorata e i nuovi strumenti per gli host rendono la gestione più intuitiva. Anche chi ospita potrà contare su funzionalità potenziate, come il calendario integrato con Google e la possibilità di gestire in modo più semplice i propri annunci.