WindTre, scopri l’incredibile promozione pensata per i più piccoli

WindTre riesce ancora a stupire nuovi e vecchi clienti, grazie alle sue promozioni. Il gestore è uno degli operatori telefonici tradizionali più apprezzati nel nostro paese.

La stima dei clienti verso WindTre è stata conquistata grazie alla qualità messa a disposizione del gestore. Inoltre, un altro punto a favore è l’attenzione che viene posta verso le esigenze delle diverse categorie dei clienti. Ad esempio, WindTre presenta diverse offerte, pensate per categorie specifiche, come i più giovani ma anche i più anziani.

WindTre, ecco la tariffa a disposizione dei più piccoli

Anche i più piccoli con WindTre possono trovare un’offerta esclusivamente dedicata a loro, a prezzi davvero convenienti.

L’operatore infatti propone una promozione telefonica per tutti i clienti under 14. Questa tariffa offre 150 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati, 200 SMS e 8,9 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Non solo perché l’offerta comprende anche un servizio extra, il servizio protezione minori che è incluso nel prezzo. Il costo della promo è di soli 6,99 € al mese. L’attivazione e la spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia.

Come detto in precedenza, l’offerta per i più piccoli non è l’unica tariffa dedicata a delle categorie specifiche. Perché WindTre ha pensato anche ai suoi giovani. Infatti, per tutti gli under 30 c’è un’offerta dedicata con 200 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati, 200 SMS e anche 12,6 giga extra utilizzare in tutti i paesi dell’Unione Europea. La promo è disponibile al costo di 9,99 € al mese. L’attivazione e la spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia.

Anche per i più anziani, gli over 65 l’operatore mette a disposizione una tariffa. In questo caso offre 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il costo è di 9,99 € al mese, mentre attivazione spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia.