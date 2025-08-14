Promo WindTre: 200 GIGA a 7,99€ con 5G ultraveloce!

Hai presente quando trovi un’offerta che ti fa pensare: “Ok, questa è davvero conveniente”? Ecco, la nuova proposta di WindTre è proprio quel tipo di sorpresa. Non è la solita promozione piena di asterischi e condizioni nascoste: è semplice, chiara, e soprattutto bella piena di GIGA – 200, per la precisione – da usare alla massima velocità disponibile, anche in 5G. Se hai un telefono compatibile e vivi in una zona coperta, puoi arrivare fino a 2 Gbps. Non male, vero?

WindTre svela promo top: 200 GIGA, roaming UE e attivazione gratis in 48 ore

E non è finita lì. Per quando sei in giro per l’Europa (che sia una vacanza o un weekend lungo), hai anche 10,1 GIGA extra da usare senza pensieri. E ovviamente non mancano i minuti illimitati e quei 50 SMS che fanno sempre comodo – perché sì, ogni tanto si mandano ancora, soprattutto quando finisce la batteria a WhatsApp.

Tutto questo a 7,99 euro al mese. Zero costi di attivazione, spedizione gratuita della SIM in tutta Italia, e se vuoi fare tutto online è ancora meglio: ti arriva a casa in due giorni lavorativi, oppure puoi scegliere direttamente l’eSIM e iniziare a usare tutto subito. Attivi tutto con SPID o CIE e nel giro di 48 ore hai il numero attivo e pronto a partire. Se stai facendo la portabilità, ti trasferiscono anche il credito residuo senza che tu debba muovere un dito.

C’è anche un dettaglio da non sottovalutare: la rete WindTre. Copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G. Tradotto: vai veloce praticamente ovunque. E se ti serve aiuto, ci sono oltre 3.500 negozi pronti ad accoglierti, oppure puoi chiamare gratis il 159. Preferisci gestire tutto dallo smartphone? L’app di WindTre è tra le più scaricate e amate, con un bel 4.3 di media sugli store.

Ah, e con WINDAY ogni giorno ricevi un piccolo regalo: sconti, coupon, persino credito telefonico del 10% se acquisti su Amazon. Piccole sorprese quotidiane che fanno piacere.

Insomma, se vieni da Iliad, Fastweb, CoopVoce o PosteMobile, questa è una di quelle offerte da non lasciarsi scappare.