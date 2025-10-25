Windows 11, rilasciata la patch d’emergenza per il bug che bloccava il ripristino del PC

Microsoft ha corretto un malfunzionamento critico nell’Ambiente di Ripristino di Windows, noto come WinRE. Dopo il cumulativo del 14 ottobre identificato come KB5066835, diversi sistemi con Windows 11 entravano nel menu di recupero senza riconoscere periferiche USB essenziali, come tastiera e mouse. Il risultato era un blocco completo delle operazioni di riparazione o di reset, proprio nel momento in cui servivano di più. Parliamo di uno strumento pensato per intervenire quando il sistema non si avvia o presenta errori gravi; l’impossibilità di interagire con le opzioni vanificava la procedura e aumentava i tempi di inattività.

La risposta è arrivata con un rilascio fuori calendario: l’aggiornamento d’emergenza KB5070773. Un pacchetto dedicato, distribuito a meno di una settimana dall’emersione del problema, con lo scopo preciso di ripristinare il funzionamento dell’input nell’ambiente di recupero. Le note di rilascio sono esplicite: la patch risolve il caso in cui i dispositivi USB non operano all’interno di WinRE, impedendo la navigazione tra i menu e l’avvio dei flussi guidati.

Dove arriva la correzione e come si installa su Windows 11

La distribuzione avviene tramite Windows Update e riguarda le edizioni di Windows 11 nelle versioni 24H2 e 25H2. L’aggiornamento non introduce modifiche funzionali visibili all’utente finale e non altera il comportamento del sistema operativo al di fuori dell’ambiente di ripristino; si limita a ristabilire l’operatività degli input nel contesto WinRE, così da consentire di nuovo riparazioni, ripristini e reset quando necessario.

Per i reparti IT e per chi gestisce più postazioni, il consiglio operativo è semplice: verificare la presenza del pacchetto KB5070773 nell’elenco degli aggiornamenti disponibili e programmare l’installazione, così da ridurre l’esposizione a un malfunzionamento che impatta direttamente sui tempi di ripristino. In scenari in cui la risoluzione dei problemi passa quasi sempre dal menu di recupero, avere la piena funzionalità di tastiera e mouse è un requisito non negoziabile.

Il quadro sintetico è quindi chiaro: il difetto nasceva dal cumulativo KB5066835, si manifestava esclusivamente in WinRE con assenza di input USB, ed è stato sanato con l’out-of-band KB5070773 già in rollout su Windows Update per 24H2 e 25H2. Una correzione mirata per riportare il percorso di riparazione su binari affidabili, senza attendere il successivo Patch Tuesday.