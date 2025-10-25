PosteMobile Casa Ultraveloce: la nuova era della connessione domestica

PosteMobile amplia la propria presenza nel settore della connettività e lancia Poste Casa Ultraveloce. Si tratta di un’offerta che combina la potenza della fibra ottica FTTH con la libertà della rete mobile. L’obiettivo è garantire un accesso a internet veloce, stabile e senza limiti, sia in casa sia in mobilità. Con un canone mensile di 26,90€, il servizio offre connessione illimitata fino a 2.5Gigabit al secondo, modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito e una chiavetta USB con Giga illimitati, utilizzabile ovunque in Italia.

L’attivazione costa 69€, ma include installazione a domicilio da parte di un tecnico specializzato e assistenza dedicata. Il grande vantaggio di PosteMobile Casa Ultraveloce è la possibilità di navigare subito, anche prima che la linea in fibra sia attiva. Basta inserire la chiavetta nel modem per connettersi tramite rete mobile 4G. In questo modo, il servizio consente agli utenti di restare online fin dal primo giorno, senza interruzioni o tempi d’attesa.

PosteMobile Ultraveloce: trasparenza, tecnologia e libertà digitale

Il modem fornito da PosteMobile è trasportabile. Nel senso che può essere collegato a qualsiasi presa di corrente, trasformando ogni abitazione o luogo di villeggiatura in un punto Wi-Fi. È una soluzione pensata per chi lavora da remoto, studia online o semplicemente desidera una connessione affidabile in ogni momento. Tutto ciò avviene con un prezzo fisso, chiaro e trasparente per l’intera durata del contratto, senza costi nascosti o sorprese in bolletta.

L’offerta PosteMobile Casa Ultraveloce è disponibile per tutti i nuovi clienti e può essere attivata online oppure presso gli uffici postali. Nelle aree raggiunte dalla fibra FTTH, la velocità arriva a 2.5Gbps in download e 1Gbps in upload. Nelle zone con fibra mista rame (FTTC), invece, si naviga fino a 200Mbps. L’azienda sottolinea che il servizio è soggetto alle condizioni di uso corretto e in buona fede, per garantire prestazioni ottimali a ogni utente.

In aggiunta, PosteMobile offre un servizio voce opzionale. Infatti con soli 5€ in più al mese si ottengono chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, un telefono in comodato d’uso gratuito, segreteria telefonica e visualizzazione del numero chiamante. Gli utenti possono scegliere se mantenere il proprio numero o richiedere una nuova linea. Il primo mese è gratuito per chi opta per la portabilità del numero esistente.