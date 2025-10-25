SEAT Leon: previsto un modello Full Hybrid e un update nel 2029

A quanto pare qualcosa all’interno di casa Seat si sta muovendo, la società infatti da diverso tempo punta a rinnovare le proprie automobili e sembra che stia portando avanti dei piani ben definiti per quanto riguarda il futuro di alcune vetture, nello specifico assisteremo ad un nuovo restyling per Ibiza e Arona, il quale però non sarà l’unico per le auto dell’azienda spagnola, nello specifico anche Seat Leon molto probabilmente riceverà dei cambiamenti decisamente importanti, nello specifico in base a quanto emerso da un rapporto di Autocar, nel 2028 la vettura in questione riceverà il nuovo motore full Hybrid sviluppato da Volkswagen che esordirà sul suo modello T-ROC, nel 2029 invece assisteremo ad un restyling decisamente più corposo e radicale che punterà a dare nuova linfa all’auto compatta della società.

Al momento non si sa molto su cosa cambierà nel 2029 per delle vetture più vendute in Europa, le ipotesi parlano però di cambiamenti che saranno fortemente correlati con quelli che arriveranno anche sull’ultimo modello di golf, dal momento che entrambe le vetture poggiano sulla medesima piattaforma e Volkswagen e intenzione di aggiornare la sua per permettergli di restare sul mercato al fianco dei modelli completamente elettrici.

Qualcosa di nuovo

Nello specifico tra i piani di Seat è presente un dualismo tra piattaforme elettriche e piattaforme termiche, laddove per l’appunto avremo il modello Cupra completamente elettrificato per soddisfare le esigenze di coloro che vogliono puntare sull’elettrico, avremo anche il modello invece Leon basato su motore termico per cercare di offrire anche un’alternativa a coloro che invece vogliono rimanere su motorizzazioni tradizionali, in tal modo la società punta ad accontentare praticamente tutti quanti.

Si tratta ovviamente di una strategia pensata in virtù del progresso sulle auto elettriche che l’Europa punta a fare nel corso di questo decennio, ricordiamo infatti che la totale elettrificazione delle auto è prevista per il 2035 e le società si devono avvicinare in modo diretto, ma allo stesso tempo graduale a questa scadenza.