La nuova offerta di PosteMobile Casa porta la fibra fino a 2,5 gigabit/s

PosteMobile amplia la propria offerta di connettività. Come? Con PosteCasa Ultraveloce, il servizio che unisce fibra ottica fino a 2,5Gigabit/s e rete mobile illimitata per navigare ovunque in Italia senza limiti di traffico. Pensata per le famiglie e per chi lavora da casa, la nuova offerta punta su velocità, semplicità e trasparenza, con un prezzo fisso e nessun costo nascosto.

Il canone mensile è di 26,90€, con attivazione a 69€ e installazione inclusa. Nel pacchetto è compreso un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito e una chiavetta USB con Giga illimitati, che consente di essere subito online ancora prima che la fibra venga installata.

PosteMobile: una soluzione completa, fibra, mobile e servizio voce

Con PosteCasa Ultraveloce di PosteMobile gli utenti possono contare su una doppia connessione. Ovvero fibra ultraveloce per la navigazione da casa e la rete mobile per connettersi ovunque. Il sistema consente di raggiungere fino a 2,5Gbps in download e 1Gbps in upload, a seconda della copertura disponibile. Nelle aree non servite dalla fibra FTTH, l’offerta è comunque disponibile in versione FTTC o FTTE, con velocità fino a 200Mbps.

È possibile aggiungere anche un servizio voce opzionale a 5€ al mese, che include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, un telefono in comodato d’uso e funzionalità aggiuntive come segreteria, avviso di chiamata e visualizzazione del numero. Per chi decide di mantenere il proprio numero di casa, il primo mese è gratuito.

L’attivazione può essere richiesta online o in Ufficio Postale. Dopo la sottoscrizione, il modem e la chiavetta vengono consegnati direttamente al proprio domicilio e un tecnico specializzato si occupa dell’installazione della linea. Il modem può essere utilizzato anche in mobilità, semplicemente collegandolo a una presa di corrente, trasformandolo così in un hotspot personale sempre disponibile. Insomma, tale soluzione rappresenta la risposta di PosteMobile alla crescente domanda di connessioni rapide e affidabili. L’operatore offre infatti una soluzione completa, flessibile e con prezzi chiari e senza sorprese.