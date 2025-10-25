Liberare memoria senza uscire dalla conversazione: la nuova funzione di WhatsApp

Uno dei problemi principali di quando si utilizza uno smartphone o un dispositivo simile, è quello di riuscire a gestire lo spazio di archiviazione, senza intasare la memoria con contenuti inutili. Anche WhatsApp ha lo stesso problema, perché le conversazioni con gli utenti hanno un peso, soprattutto se in quelle chat vengono inviati molti contenuti multimediali che appesantiranno ancora di più lo spazio.

Per svuotare lo spazio su WhatsApp è necessario recarsi su Impostazioni, e successivamente alla voce Gestione spazio presente su Spazio e dati. Lì verranno visualizzate tutte le conversazioni con accanto il loro peso specifico, e anche i media e i contenuti di quel tipo. In questo modo gli utenti potranno scegliere cosa tenere e cosa eliminare definitivamente, per liberare quanto più spazio possibile in caso di necessità. Adesso WhatsApp sta sviluppando un nuovo modo per liberare lo spazio di archiviazione, senza la necessità di doversi recare per forza alle impostazioni.

WhatsApp: un nuovo modo per liberare spazio direttamente dalle chat

L’idea di WhatsApp sarebbe quella di liberare lo spazio di archiviazione dai contenuti troppo pesanti, nello stesso identico modo in cui si fa adesso. Tuttavia c’è una differenza sostanziale, poiché si potrà fare direttamente dalle chat.

Con il nuovo aggiornamento nella versione beta viene permesso agli utenti di scegliere se tenere o eliminare contenuti senza lasciare la chat in cui ci si trova. Direttamente nelle chat sarà possibile infatti visionare tutti i contenuti multimediali di quella conversazione e in base alle dimensioni che hanno, è possibile fare un po’ di pulizia.

Con questo aggiornamento WhatsApp permetterà agli utenti di fissarsi sulla chat in cui si sta avendo una conversazione e liberare la memoria dai contenuti superflui. Ci sono anche delle funzioni correlate che permetteranno a ciascun utente di fissare alcuni contenuti, in modo tale che vengano protetti e non possano essere eliminati per sbaglio.