BMW, svelati i dettagli della piattaforma Neue Klasse

Tra le case automobilistiche che stanno portando avanti importanti strategie per ampliare la propria gamma di veicoli elettrici, BMW rappresenta senza alcun dubbio un punto di riferimento importante per il settore delle quattro ruote. Non a caso, infatti, il costruttore di Monaco di Baviera sta portando avanti un lavoro del tutto indispensabile per lanciare sul mercato auto elettriche con prestazioni eccellenti. Pensiamo al lavoro che gli esperti stanno dedicando alla Neue Klasse.

i progetti del marchio tedesco, relativi ai prossimi mesi, includono infatti la presentazione della prima auto elettrica basata sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Presentazione che BMW prevedere di effettuare entro la fine del 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle novità di questo marchio che conquista sempre più utenti.

BMW: al lavoro sulle nuove auto elettriche

Per contribuire all’affermazione di una vera e propria mobilità sostenibile, è certamente importante che tutti i costruttori del settore automotive si impegnino a portare avanti strategie mirate alla progettazione di veicoli elettrificati. Con tale scopo, il marchio automobilistico BMW ha pensato di mettersi al lavoro per lanciare sul mercato vetture elettriche ottimizzate sotto diversi aspetti, con batterie e motori con all’avanguardia e in grado di ottimizzare autonomia, efficienza e velocità di ricarica.

In merito alle celle, il costruttore fa sapere che saranno disponibili in due formati, celle 4695 dedicate a berline e sportive e celle 46120 per SUV e vetture più grandi. Quel che sappiamo, inoltre, è che le nuove batterie avranno un’architettura cell-to-pack che andranno a migliorare le prestazioni e l’autonomia. Per la produzione della prima auto basata sulla Neue Klasse si dovrà attendere agosto e, come anticipato, per la presentazione la fine del 2025.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal mondo delle quattro ruote e, in questo caso, delle novità che la casa automobilistica BMW proporrà agli utenti nel corso dei prossimi anni. Naturalmente, non possiamo non considerare il marchio tedesco come un punto di riferimento importante per lo sviluppo della mobilità sostenibile.