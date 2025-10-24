YouTube: come sfruttare l’intelligenza artificiale per trovare video più rilevanti

Negli ultimi anni YouTube ha potenziato in modo silenzioso ma costante i suoi sistemi di intelligenza artificiale. Oggi l’AI non si limita più a suggerire video casuali, ma studia in dettaglio le preferenze, il tempo di visione e persino il modo in cui si interagisce con i contenuti per proporre risultati sempre più precisi.

Ogni volta che si mette un “Mi piace”, si salta un video o lo si guarda fino alla fine, l’algoritmo aggiorna il proprio modello di apprendimento per capire che tipo di contenuto cattura davvero l’attenzione.

Una delle funzioni più utili introdotte di recente è la ricerca migliorata con linguaggio naturale. È ora possibile digitare richieste più complesse come “tutorial per migliorare la qualità audio di un video” o “recensioni sui migliori smartphone del 2025” e ricevere risposte mirate, generate dall’AI sulla base dei video più pertinenti.

In alcuni Paesi è già in test un assistente AI interno che risponde alle domande sui contenuti in tempo reale, senza interrompere la riproduzione del video.

Dalla scoperta di contenuti alla creazione guidata

L’intelligenza artificiale lavora anche sul lato creativo. Per chi pubblica video, YouTube ha introdotto strumenti che analizzano il rendimento dei contenuti, suggeriscono titoli più efficaci e identificano i momenti in cui il pubblico tende a lasciare la visione.

Attraverso la sezione “Analisi avanzata”, l’AI interpreta i dati di engagement e propone modifiche concrete per migliorare la qualità del canale: durata ideale dei video, orari migliori per la pubblicazione e argomenti più richiesti dagli iscritti.

Un’altra funzione sperimentale è Dream Screen, che permette di generare sfondi video o ambienti digitali attraverso un semplice comando testuale, utile soprattutto per i creatori di contenuti Shorts. Si tratta quindi di un grande aiuto nei confronti degli utenti da parte di YouTube, sia per coloro che creano contenuti che per coloro che invece hanno solo intenzione di guardarli.