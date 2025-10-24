Redmi K90 Pro Max, il nuovo top di serie punta su potenza e autonomia

Redmi ha svelato le specifiche ufficiali del suo K90 Pro Max. Uno smartphone che promette di rivoluzionare gli standard della fascia alta Android. Dopo il debutto ufficiale in Cina l’azienda ha confermato un comparto tecnico di assoluto livello, destinato a competere con i giganti del settore.

Il primo elemento che cattura l’attenzione è la batteria. Si tratta infatti di una generosa unità da 7.560mAh, supportata da un sistema di ricarica tra i più versatili del mercato. Il dispositivo offre 100W via cavo, 50W wireless e 22,5W in ricarica inversa cablata.

Redmi K90 Pro Max: fotografia e audio ai massimi livelli per un’esperienza premium

Sotto la sua struttura troviamo il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un co-processore AI D2 dedicato alla gestione del display e da un sistema di raffreddamento a camera di vapore mai così ampio su un dispositivo Xiaomi. Lo schermo, un pannello OLED da 6,9”, offre tecnologie per la protezione visiva di ultima generazione, tra cui DC dimming completo e una luminosità minima di 1nit, ideale per l’uso notturno.

Il comparto fotografico del Redmi K90 Pro Max segna un netto salto in avanti rispetto alla generazione precedente. Il sensore principale, da 1/1.31”, è lo stesso montato sullo Xiaomi 17 e garantisce scatti dettagliati anche in condizioni di luce complessa. A completare il modulo ci sono una ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5x e zoom digitale 10x, oltre alla stabilizzazione ottica per immagini sempre nitide.

Ma la vera sorpresa arriva dal comparto audio. Nella parte posteriore del dispositivo è presente un mini subwoofer firmato Bose, una novità assoluta nel mondo degli smartphone Redmi. Un accorgimento che promette bassi più profondi e un suono più corposo, arricchendo l’esperienza multimediale complessiva. Per quanto riguarda il design, esso combina linee eleganti con un approccio tecnico ispirato al mondo dei gamer. Insomma, tutto lascia pensare che il K90 Pro Max sarà uno dei dispositivi più completi e potenti del 2025.