Xiaomi: in arrivo un nuovo scaldasonno smart

Con la continua evoluzione dei dispositivi per la casa intelligente, Xiaomi amplia ancora una volta la propria offerta con un prodotto che fonde praticità e innovazione. Sulla piattaforma cinese Youpin è, infatti, comparso il Mijia Smart Electric Blanket Single Model. Uno scaldasonno smart pensato per offrire comfort termico controllato e gestione connessa. Quest’ultimo conferma la strategia dell’azienda di portare la tecnologia anche nei gesti più comuni della vita domestica. Il dispositivo presenta un sistema avanzato di riscaldamento dinamico. Il quale è in grado di regolare in automatico la potenza per mantenere la temperatura costante durante il sonno. Le dimensioni (1,8 metri di lunghezza per 80 centimetri di larghezza) lo rendono adatto ai letti singoli. Mentre la potenza di 80 watt viene distribuita in una serpentina isolata tre volte, progettata per garantire efficienza e sicurezza. Il rivestimento esterno e l’imbottitura in poliestere morbido contribuiscono a rendere il contatto confortevole e uniforme.

Xiaomi: ecco i dettagli sul nuovo scaldasonno

Il carattere distintivo del nuovo modello risiede nelle sue funzioni smart. Collegandosi all’app Xiaomi Mijia, l’utente può impostare programmi di riscaldamento personalizzati, programmare accensioni e spegnimenti o integrare la coperta nell’ecosistema del marchio. L’assistente vocale Xiao AI consente, inoltre, di gestire il dispositivo tramite comandi vocali o da remoto.

La citata attenzione alla sicurezza emerge anche nel sistema di protezione integrato a otto livelli. Quest’ultimo controlla eventuali rischi di surriscaldamento, cortocircuito o sovraccarico. Il dispositivo è dotato anche di una funzione di asciugatura ad alta temperatura, utile per rimuovere l’umidità accumulata e contrastare la formazione di acari. A completare il quadro, la certificazione 3C attesta le basse emissioni di radiazioni, rendendo il prodotto idoneo anche per l’uso da parte dei più piccoli.

Disponibile al lancio su Youpin a 179 yuan (circa 22 euro) come prezzo promozionale per i primi acquirenti, lo scaldasonno avrà successivamente un costo di 239 yuan (circa 29 euro). Le spedizioni sono attese nei prossimi giorni, anche se, al momento, non ci sono indicazioni su una futura distribuzione europea. Con il suo nuovo dispositivo, Xiaomi prosegue la sua espansione nel settore della smart home.