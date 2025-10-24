AliExpress lancia lo sconto migliore di ottobre sull’Honor 400 Pro

In questi giorni di fine ottobre 2025 arriva una delle migliori promozioni del momento, con la quale i consumatori si ritrovano a poter acquistare Honor 400 Pro, uno smartphone di alto livello, a un prezzo veramente conveniente, grazie appunto a AliExpress.

Il device in questione è caratterizzato dalla presenza di un peso di 205 grammi con dimensioni di 160,8 x 76,1 x 8,1 millimetri di spessore, e una totale resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici, il tutto viene accompagnato dalla presenza di un display con diagonale di 6,7 pollici, che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2800 pixel, sempre appoggiandosi a tecnologia AMOLED con 460 ppi e refresh rate addirittura di 120Hz (sono 16 milioni di colori).

Il processore si avvicina al top di gamma del 2025, essendo comunque il Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 3,3Ghz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 750, oltre a 12GB di RAM. La memoria interna è variabile in relazione alla versione scelta, ma non è comunque espandibile con l’ausilio di una microSD.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto, in rapporto alla fascia di prezzo, essendo composto, nella parte posteriore, da 200 megapixel per il sensore principale, oltre a 50 megapixel per il secondario e 12 megapixel per il teleobiettivo (o zoom ottico 3x). Gli scatti raggiungono una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa di 112 gradi.

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere così poco sull’acquisto di uno smartphone tanto performante, a tutti gli effetti l’utente si ritrova a poter spendere solamente 478,45 euro, per l’acquisto di un device con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, commercializzato a questo link nella sua variante con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.

Spedizione effettuata dalla Spagna, senza dazi doganali di alcun tipo e consegna entro pochi giorni presso la vostra abitazione.