Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Dual-Core: il nuovo alleato contro l’aria inquinata in casa

Xiaomi amplia la sua gamma di dispositivi smart per la casa. Come?Con il lancio del Mijia Air Purifier 6 Dual-Core Formaldehyde Removal. Si tratta di un purificatore d’aria di fascia alta progettato per migliorare la salubrità degli ambienti domestici. Il nuovo modello è disponibile in Cina a 2.599 yuan (circa 365€) tramite la piattaforma XiaomiYoupin. Promette prestazioni di livello professionale, mantenendo al tempo stesso un design compatto e intuitivo.

Rispetto al modello internazionale MijiaSmart Air Purifier6, la versione “Dual-Core” si distingue per un sistema di doppia filtrazione e doppio motore di ventilazione. Quest’ ultima aumenta l’efficacia contro sostanze nocive come formaldeide e composti organici volatili. Dal punto di vista tecnologico il dispositivo è costituito da 6 sensori ambientali capaci di monitorare in tempo reale le particelle PM1 e PM2.5. Parliamo di polveri sottili, la formaldeide, la temperatura e l’umidità. Tutti i parametri vengono visualizzati su un display LCD interattivo. Uno schermo che fornisce all’utente un quadro immediato della qualità dell’aria.

Xiaomi punta su intelligenza, efficienza e design per una casa più sana

Con un CADR di 700m³/h per la formaldeide e 949m³/h per le particelle, il purificatore Xiaomi copre superfici comprese tra 56 e 96m2. È quindi ideale per appartamenti e uffici di medie dimensioni. Il filtro a sette strati, arricchito da moduli antibatterici e da un sistema UV di sterilizzazione, può eliminare fino al 99% della formaldeide e il 99,99% dei virus H1N1 in un’ora, oltre a ridurre pollini, acari e allergeni.

Compatibile con HyperOS e controllabile tramite l’app Mijia, il dispositivo si integra con l’assistente vocale Xiao Ai per consentire comandi vocali immediati. In modalità notturna, il rumore si riduce a soli 31,6DB, garantendo un funzionamento silenzioso anche durante il sonno. Il design segue la tradizionale filosofia minimalista di Xiaomi. Parliamo quindi di una struttura verticale con ruote omnidirezionali, sportelli magnetici per la sostituzione rapida dei filtri e autonomia del filtro di circa 12 mesi.

Non è ancora chiaro se il nuovo Mijia Air Purifier 6 Dual-Core arriverà in Europa, ma il successo delle prevendite in Cina fa pensare che Xiaomi potrebbe presto estendere la disponibilità anche ad altri mercati. Se confermato, il dispositivo si candiderebbe a diventare uno dei purificatori d’aria più avanzati del 2025 combinando IA, efficienza energetica e attenzione alla salute domestica.