Samsung stupisce ancora: la nuova One UI 8.5 aumenta l’autonomia dei Galaxy

Dopo l’ampio restyling della One UI 8.0, pochi si aspettavano un aggiornamento tanto ricco. Eppure One UI 8.5 di Samsung si presenta come un passo deciso verso una gestione più intelligente dell’energia. Nel codice di una versione preliminare è stata scoperta una funzione chiamata Network Battery Saver, pronta a trasformare il modo in cui gli smartphone Galaxy consumano energia. Una novità che si insinua silenziosa, ma dal potenziale enorme. Samsung vuole così estendere l’autonomia, ridurre gli sprechi, migliorare la quotidianità. Tutto attraverso un sistema che osserva, apprende e interviene solo quando serve davvero. Cosa succede quando il telefono resta inattivo per ore? Questa domanda trova ora una risposta concreta.

L’intelligenza che impara dal proprio Samsung

Il nuovo Network Battery Saver si basa su una tecnologia chiamata Personal Data Intelligence, già presente nei dispositivi Samsung Galaxy. Si tratta di un sistema AI capace di studiare i comportamenti dell’utente per creare un profilo d’uso personalizzato. Analizza abitudini, orari, luoghi e tempi di inattività per capire quando il dispositivo è fermo, come durante la notte o nei momenti di riposo. In quelle ore, la funzione limita in modo automatico l’attività della rete, tagliando consumi invisibili ma costanti. L’obiettivo è ridurre il consumo in standby, uno dei nemici silenziosi dell’autonomia. L’intelligenza artificiale, quindi, non si limita a reagire, ma anticipa. Sa quando il telefono Samsung può riposare, e glielo permette davvero. Un equilibrio tra potenza e risparmio che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile.

La prospettiva è affascinante: dare uno smartphone Samsung Galaxy che capisce i ritmi della vita quotidiana e si adatta a essi. Non un semplice risparmio energetico, ma un sistema predittivo che ottimizza l’uso della rete in base alle reali necessità. Secondo quanto trapelato, la funzione sarà attivabile manualmente e potrà essere gestita dalle impostazioni di risparmio energetico. Chi la utilizzerà potrebbe notare un calo evidente del consumo notturno, senza rinunciare alla connettività quando serve davvero. Samsung, ancora una volta, dimostra di saper spingere l’AI oltre la semplice assistenza. La One UI 8.5 non punta solo a migliorare l’aspetto estetico, ma ad avvicinare la tecnologia alle abitudini umane.