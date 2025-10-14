Ad
Batteria e autonomia: come aumentare la durata dello smartphone con pochi accorgimenti

Ci sono piccoli cambiamenti che fanno la differenza se volete aumentare la durata della batteria del vostro dispositivo, ecco cosa dovete fare

scritto da Felice Galluccio
Batteria smartphone

La durata della batteria è uno degli aspetti più delicati per chi utilizza intensamente lo smartphone. Nonostante i progressi hardware e software, molti dispositivi faticano ad arrivare a fine giornata, soprattutto con un uso misto tra app social, video, mappe e messaggistica. Alcuni accorgimenti, però, possono davvero fare la differenza senza rinunciare alle funzioni principali.

Uno dei primi interventi consigliati riguarda la luminosità automatica. Disattivarla e impostare manualmente un livello medio riduce in modo significativo il consumo energetico, specialmente negli ambienti interni. Anche il tempo di spegnimento dello schermo merita attenzione: mantenerlo tra i 15 e i 30 secondi limita gli sprechi quando il dispositivo non viene utilizzato.

Un’altra impostazione spesso sottovalutata è quella della localizzazione. Molte app la richiedono in modo continuo, anche quando non serve. Limitare l’accesso alla posizione “solo durante l’utilizzo” è una mossa efficace per ridurre i processi in background. Lo stesso vale per Bluetooth e Wi-Fi, da disattivare quando non necessari: la ricerca costante di dispositivi o reti disponibili incide pesantemente sul consumo della batteria.

L’importanza della gestione delle app e della ricarica

Un altro punto cruciale riguarda le app in background. Alcune restano attive anche dopo la chiusura, continuando a sincronizzare dati o inviare notifiche. Entrando nelle impostazioni di batteria o memoria è possibile verificare quali processi consumano di più e limitarli o forzarne la chiusura. Anche le animazioni di sistema e i wallpaper dinamici, seppur gradevoli, incidono negativamente sull’autonomia e possono essere disattivati per migliorare le prestazioni generali.

Infine, un cenno alla ricarica intelligente: non serve arrivare sempre allo 0% né tenere il telefono collegato tutta la notte. Il livello ottimale si mantiene tra il 20% e l’80%, riducendo l’usura chimica delle celle. Alcuni smartphone integrano già funzioni che rallentano la ricarica notturna per preservare la batteria nel tempo.

Con queste abitudini, la durata quotidiana e la salute a lungo termine del dispositivo possono migliorare sensibilmente, senza dover ricorrere a power bank o sostituzioni anticipate.

