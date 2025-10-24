Ad
Unieuro: un REGALO inaspettato che profuma di pizza sfornata

Halloween si accende con Unieuro tra dolcetti, offerte e un forno pizza in omaggio per trasformare ogni acquisto in una festa gustosa.

scritto da Rossella Vitale
unieuro

Hai già scelto se travestirti da vampiro o da spettro? Perché Unieuro quest’anno fa un costume su misura per te: quello dell’affarista felice. Sì, perché basta acquistare uno dei prodotti selezionati e ti regaleranno un forno elettrico per pizza Electroline. Non c’è trucco (anche se Halloween si presta), solo una promozione che unisce comodità e sapore. Mentre fuori volano i fantasmi e i bambini bussano alle porte, tu puoi stare tranquillo: a casa tua ci sono tecnologia e pizza calda, combo perfetta per la notte più buffa dell’anno. Basta passare da Unieuro e approfittare di offerte che sembrano uscite da un film, ma con un finale molto più felice e senza assassino che brandisce un machete.

Scopri anche ora offerte Amazon e codici sconto che fanno tremare più di una zucca di Halloween! Unisciti a Codiciscontotech [entra qua su link] e Tecnofferte [clicca qui su subito] per accendere l’autunno con risparmi infuocati. Iscriviti ai canali Telegram e lascia che ogni acquisto abbia il suo tocco magico stagionale.

Offerte Unieuro che vi faranno venire l’acquolina

Inizia con la Samsung WW11DG6B85LK, lavatrice da 11 kg e 1400 giri/min, proposta a 698 €, per lavare anche le lenzuola più “stregate”. Poi c’è il Rowenta X-Clean 10, lavapavimenti senza fili con autonomia 60’, a 498 €. La Samsung Smart TV 55″ QE55S85FAUXZT OLED 4K 2025 costa 998 €, ideale per maratone horror sotto la coperta. Il Google Pixel 10 Pro con Android Gemini, tripla fotocamera, 256 GB e display Super Actua da 6,3″ è tuo a 1.199 €.

Unieuro non dimentica il comfort: il Haier Cube 83 Serie 3 HCR3818EWMM da 463 L, platino acciaio, è a 798,90 €, perfetto per conservare dolcetti e pozioni. Il Huawei WATCH GT6 con autonomia 21 giorni è a 249,90 €, mentre l’iPad 11″ 128 GB a 369 € è ideale per giochi paurosi. L’Apple Pencil (USB-C) è a 85 €, e la PlayStation 5 FC 26 a 79,99 € completa la festa. Con ogni acquisto Unieuro, il forno Electroline per pizza è tuo. Fantasmi, dolcetti e affari: tutto insieme, come piace a te.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.