Nubia Z80 Ultra, scopriamo i segreti del nuovo flagship

Il Nubia Z80 Ultra è stato ufficialmente presentato in Cina dal produttore e possiamo finalmente scoprirne tutti i segreti. Il produttore ha voluto realizzare un dispositivo che si configura come un top di gamma sotto tutti i punti di vista.

Nonostante le somiglianze di design con il modello precedente, le componenti interne sono state aggiornate. Il display scelto da Nubia è un OLED BOX X10 da 6,85 pollici dotato di risoluzione da 1.5K e refresh rate a 144Hz.

La qualità del pannello è assoluta considerando che è in grado di coprire la gamma di colori DCI P3 al 100% e raggiungere una luminosità massima a 2000 nit. Sotto il display è integrato anche il sensore di impronte digitali per lo sblocco e l’autenticazione biometrica.

Nubia Z80 Ultra è uno smartphone senza compromessi, pensato per garantire potenza e prestazioni e con un comparto fotografico di altissimo livello

Le prestazioni del Nubia Z80 Ultra sono garantite dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chipset Android più potente in circolazione. A supporto del SoC troviamo fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria UFS 4.1.

Passando al comparto fotografico, come ottica principale troviamo un sensore OmniVision LightMaster 990 da 50 MP da 1/1,3 pollici. L’ottica è corredata da uno stabilizzatore ottica dell’immagine (OIS) che consente di migliorare la qualità degli scatti.

A supporto possiamo trovare un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP e apertura da 1/1,55 pollici dotata di un angolo di visione di 120 gradi. Completa la dotazione un teleobiettivo periscopico da 64 MP e apertura da 1/2 pollice. Per gli appassionati di fotografica, Nubia ha presentato anche il Professional Photography Kit che consente di migliorare l’esperienza di scatto introducendo tasti fisici e un un attacco T-mount per il supporto di lenti esterne e filtri al fine di personalizzare le foto scattate.

La batteria da 7.200 mAh consentirà un’ampia autonomia, coadiuvata dalla ricarica rapida a 90W con cavo e a 80W in modalità wireless. Il sistema operativo è basato su Android 16 con la personalizzazione proprietaria Nebula AIOS 2.

Le colorazioni disponibili in Cina sono Phantom Black, Condensed Light White e la Starry Night Collector’s Edition. È presente anche una versione ad edizione limitata chiamata Luo Tianyi. I prezzi partono da circa 600 euro e arrivano fino a 700 euro al cambio. Resta da capire le tempistiche per la commercializzazione di Nubia Z80 Ultra nel nostro paese.