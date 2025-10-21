Nubia Z80 Ultra, il comparto fotografico sarà rivoluzionario

Nubia presenterà lo Z80 Ultra il prossimo 22 ottobre e i nuovi dettagli condivisi permettono di scoprirne alcuni dettagli. Il flagship del brand si preannuncia un vero e proprio camera-phone grazie ad un comparto fotografico di altissimo livello.

Stando a quanto rivelato direttamente dai teaser diffusi, lo Z80 Ultra sarà caratterizzato da una fotocamera principale custom. Nubia ha scelto di adottare un sensore personalizzato da 35mm che prenderà il nome di “Light and Shadow Master 990”.

Sebbene non siano disponibili dettagli più precisi, il sensore permetterà di catturare molti più dettagli rispetto alla precedente generazione. Inoltre, offrirà una migliore gamma dinamica, ottenendo così degli scatti fedeli alla realtà.

Nubia Z80 Ultra sarà un vero cameraphone grazie ad un comparto tecnico di rilievo e soluzioni pensate per i fotografi

Le altre ottiche che comporranno il comparto fotografico comprenderanno anche un obiettivo ultra-grandangolare da 18 mm e a un modulo tele-macro da 15 cm. Le tre fotocamere permetteranno agli utenti di utilizzare sempre l’ottica migliore a seconda delle necessità.

Nubia ha lavorato per introdurre anche il supporto dell’Intelligenza Artificiale per gli scatti effettuati con lo Z80 Ultra. L’IA andrà a migliorare gli scatti, offrendo un risultato ottimizzato. Inoltre, come già accaduto per i precedenti modelli, possiamo aspettarci il lancio di un kit fotografico opzionale che consentirà di trasformare il flagship in una fotocamera compatta.

Per quanto riguarda la scheda tecnica completa, possiamo aspettarci un device altamente prestazionale. Il Nubia Z80 Ultra sarà caratterizzato da display X10 con diagonale da 6,85 pollici e refresh rate che raggiungerà i 144 Hz.

Le performance saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm con il sistema che potrà contare su memorie RAM di tipo LPDDR5X e memoria interna UFS 4.1. La batteria da 7.200 mAh garantirà ampia autonomia, anche grazie alla ricarica rapida a 90W con cavo e a 80W in modalità wireless.

Il prezzo di lancio non è stato ancora annunciato ma certamente ulteriori dettagli verranno svelati in occasione della presentazione ufficiale prevista per il 22 ottobre.