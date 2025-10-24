Leica M EV1, materiali premium e sensore 60MP per scatti perfetti

La Leica M EV1 rappresenta una vera evoluzione per chi conosce e ama il sistema M. Per decenni, le fotocamere M hanno affascinato gli appassionati grazie al telemetro ottico, quella finestra sulla realtà che mostra il soggetto senza alcuna sovrapposizione digitale. Con la M EV1, Leica introduce finalmente un mirino elettronico integrato in una fotocamera full-frame, aprendo la porta a un pubblico più ampio senza tradire lo spirito del Sistema M. È un passaggio importante: la precisione, la qualità e la manualità tipiche delle M tradizionali si incontrano ora con le possibilità creative offerte dalla tecnologia digitale.

Full-frame e mirino elettronico: la nuova esperienza Leica M EV1

Costruita in Germania e basata sulla già straordinaria M11, la EV1 si inserisce in un contesto di modelli prestigiosi come la M11 Monochrom, la M11-D senza display e la M11-P, affiancando anche le leggende analogiche come M6, MP e MA. Ciò che colpisce è l’anteprima dell’esposizione offerta dal mirino EV1: ciò che vediamo è esattamente ciò che cattureremo, in base all’obiettivo, alla lunghezza focale e all’apertura. La composizione diventa così un’esperienza più intuitiva, un invito a esplorare prospettive e giochi di luce che prima richiedevano calcoli mentali o tentativi successivi.

Il mirino elettronico da 5,76MP restituisce immagini nitide e colori naturali, e permette di tenere sotto controllo tutti i dati di esposizione, come velocità dell’otturatore e ISO. Passare dal mirino al pannello touch è immediato, grazie a un sensore oculare intelligente. L’assistenza alla messa a fuoco è studiata per essere intuitiva: la leva frontale, tradizionalmente impiegata per altre funzioni nelle M a telemetro, può ora gestire ingrandimenti e assistenti alla messa a fuoco, rendendo la precisione ancora più immediata.

Dal punto di vista tecnico, la M EV1 è costruita con materiali di pregio come magnesio e alluminio, rivestita in ecopelle, e pesa appena 495 grammi con batteria. Il sensore CMOS BSI full-frame da 60,3MP con tecnologia Triple Resolution, combinato al processore Leica Maestro III, consente di lavorare con file DNG, JPEG o entrambi contemporaneamente, garantendo qualità e versatilità. La connettività include WiFi, Bluetooth e GPS tramite app Leica FOTOS, mentre la batteria da 1.800mAh offre un’autonomia stimata di circa 244 scatti.

Il prezzo di listino di 7.995 euro include batteria, tracolla in pelle, cavo USB-C e guida rapida, con la possibilità di aggiungere un’impugnatura in pelle a 395 euro. Con la M EV1, Leica riesce a coniugare tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza fotografica che è allo stesso tempo familiare e sorprendentemente nuova.