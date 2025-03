Kia EV1: la city car elettrica che sfiderà Volkswagen

Durante l’EV Day 2025 di Barcellona, il CEO globale di Kia, Song Ho-Sung, ha svelato una notizia che accenderà gli animi degli appassionati di auto elettriche. Arriverà presto la Kia EV1, una city car full electric dal grande stile. Con la promessa di un veicolo compatto e accessibile, il dirigente ha parlato di una vettura progettata per rispondere alla crescente necessità di mezzi efficienti e sostenibili nelle città. Ma cosa rende la Kia EV1 così speciale e diversa dagli altri modelli? Sarà il suo prezzo aggressivo a catturare? Pare infatti che l’auto stia sotto i 24.000 euro. Il successo potrebbe anche arrivare grazie all’elevata autonomia di circa 290 km. Forse la vera forza di questa piccola elettrica risiederà nella sua capacità di unire tecnologia avanzata e accessibilità. Chissà, di motivi ce ne sono molti. Le sue caratteristiche la metteranno in diretta competizione con la Volkswagen ID.1, la Skoda Epiq e la Cupra Raval. Riuscirà a sopraffarle?

Autonomia per la città e sostenibilità per la nuova Kia

La Kia EV1 sarà costruita sulla piattaforma E-GMP, già utilizzata per altri modelli della gamma elettrica del brand. Questo garantirà efficienza e prestazioni in linea con le aspettative di chi cerca un’auto per la città, senza sacrificare il comfort o la sicurezza. La vera domanda che molti si pongono è: sarà davvero all’altezza della concorrenza? Le prime ipotesi sulla batteria parlano di una capacità di circa 40 kWh. L’autonomia, invece, potrebbe variare tra i 250 e i 290 km. Non male per una city car, soprattutto se consideriamo che la ricarica rapida da 100 kW permetterà far passare la Kia dal 10% all’80% in meno di 20 minuti.

Il debutto ufficiale della versione di serie potrebbe avvenire già nel 2027, dopo la presentazione del concept attesa nel 2026. Song Ho-Sung ha sottolineato l’importanza di un veicolo del genere per Kia. Non si tratta infatti solo di lanciare una city car elettrica, ma di aprire un nuovo capitolo nella storia della mobilità sostenibile. La Kia EV1 riuscirà a convincere chi ancora dubita delle auto elettriche? Forse la risposta arriverà presto, ma una cosa è certa: la rivoluzione della mobilità urbana è solo all’inizio.