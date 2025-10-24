Porsche, arriva la prima Macan GTS

Porsche ha ampliato la propria gamma con l’arrivo di Macan GTS. Il SUV elettrico della casa di Zuffenhausen si rinnova con un modello dal carattere particolarmente sportivo che incarna il classico piacere di guida del brand tedesco.

Il nuovo Macan GTS è in grado di raggiungere una potenza di 420 kW pari a 571 CV in modalità overboost, garantendo prestazioni elevatissime. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,8 secondi mentre i 200 km/h si raggiungono in 13,3 secondi. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h.

Per raggiungere queste prestazioni, Porsche ha equipaggiato la Macan GTS con il motore elettrico più potente disponibile in gamma. In condizioni di marcia standard, la potenza erogata arriva a 380 kW (516 CV) mentre, attivando il Launch Control, è che salgono a 420 kW (571 CV) con una coppia massima di 955 Nm.

Gli ingegneri tedeschi hanno voluto ottimizzare ogni aspetto della Macan GTS e questo ha portato a rivedere la trasmissione per gestire l’elevata coppia motrice. A questo si aggiunge il differenziale posteriore autobloccante e le sospensioni pneumatiche sportive ad assetto ribassato per migliorare la risposta della vettura in ogni condizione di guida.

La distribuzione dei pesi sbilanciata al posteriore e il baricentro basso garantiscono un feeling sportivo. Inoltre, il sistema di trazione integrale può vantare il Porsche Traction Management elettronico (ePTM) per massimizzare l’aderenza di ciascuna ruota oltre che gestire dinamicamente la coppia durante le curve grazie al Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Secondo i dati dichiarati da Porsche, il SUV elettrico garantisce un’autonomia di 586 chilometri nel ciclo misto WLTP. La batteria ad alta tensione da 100 kWh può raggiungere la potenza massima di ricarica di 270 kW nelle colonnine compatibili. Tali performance di ricarica consentono di passare dal 10 all’80% dell’autonomia in appena 21 minuti.

Considerando la vocazione della vettura, Porsche ha inserito il pacchetto Sport Chrono di serie a cui si aggiunge anche il supporto alla modalità Track. Attivando questa modalità, la vettura si trasforma per garantire le massime performance, aumentando il livello di raffreddamento della batteria per evitare la perdita di potenza derivante dall’accumulo di calore.

Gli ordini della nuova Macan GTS sono già aperti e il prezzo della vettura parte da 109.530 euro in Italia.