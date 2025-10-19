Oppo Find X9 Pro, il nuovo kit Hasselblad punta alla fotografia professionale

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, Oppo Find X9 Pro è già protagonista assoluto del mondo tech. Il motivo? La sua collaborazione con Hasselblad, uno dei nomi più rilevanti nel mondo della fotografia. L’azienda ha infatti svelato il nuovo Hasselblad-Professional Imaging Kit, un pacchetto che include un teleconvertitore magnetico, un’impugnatura ergonomica con pulsante di scatto fisico, una custodia magnetica e una tracolla professionale.

Questo accessorio non è un semplice gadget. Ma rappresenta la volontà di Oppo di superare i limiti della fotografia mobile. Il teleconvertitore promette infatti di offrire diversi livelli di zoom ottico, migliorando notevolmente la resa degli scatti a lunga distanza. Grazie all’attacco magnetico, i componenti del kit possono essere montati e rimossi con facilità, trasformando lo smartphone in una vera e propria fotocamera compatta.

Oppo Find X9 Pro e MediaTek Dimensity 9500: potenza e visione globale

Oppo ha anche anticipato che il Find X9 Pro integrerà un teleobiettivo a periscopio da 200MP firmato Hasselblad. Quest’ ultimo sarà in grado di registrare video in Dolby Vision 4K a 120fps. La combinazione tra il nuovo sensore e il kit fotografico crea un dispositivo pensato per professionisti e appassionati che desiderano prestazioni da reflex in un accessorio tascabile.

Ma il lato fotografico non è l’unica carta vincente di Oppo. Il FindX9 Pro sarà anche il primo smartphone a integrare il nuovo chip MediaTek Dimensity 9500. Si tratta di una piattaforma a 3nm progettata per offrire potenza di calcolo, efficienza energetica e capacità AI senza precedenti. Questo processore garantirà non solo migliori prestazioni fotografiche, ma anche una gestione fluida del multitasking e un rendering video di livello cinematografico.

La presentazione ufficiale è avvenuta in Cina il 16 ottobre, mentre il lancio globale è atteso a novembre, insieme con l’arrivo in India. La serie Find X9 segna così un passaggio chiave nella strategia di Oppo, che vuole consolidarsi come punto di riferimento nel settore premium Android, dove design, potenza e fotografia convergono in un unico ecosistema.