Jon Prosser ignora Apple, il caso va avanti senza difesa

Il noto leaker tech Jon Prosser si trova in una posizione difficile: nonostante le sue affermazioni di essere in contatto con Apple, il tribunale ha accolto la richiesta della società di Cupertino e ha autorizzato il proseguimento della causa senza la sua difesa formale. Il problema? Prosser ha mancato il termine per rispondere alla denuncia e la banca dati legale lo segna come “in default”.

Di fatto, Apple aveva presentato una causa nel luglio 2025, sostenendo che Prosser e un collaboratore avrebbero orchestrato l’hacking di un dispositivo di sviluppo dell’azienda per ottenere in anticipo funzioni e design di iOS 26. Non rispondendo entro la scadenza, Prosser ha visto accettata la richiesta del giudice di proseguire il processo senza il suo coinvolgimento attivo.

Le conseguenze della “mancata risposta”

Il default giudiziario significa che Apple può avanzare le sue richieste – danni, provvedimenti ingiuntivi, e un blocco delle future divulgazioni – senza la necessità di persuadere Prosser in aula. Questo tipo di procedura rende il percorso legale più rapido a favore della parte che ha risposto, ma apre anche scenari complessi: Prosser afferma di essere in «attive comunicazioni» con Apple, ma non ha formalizzato una risposta legale al tribunale.

Quanto accaduto solleva almeno due questioni. La prima è tecnico-legale: quali sono i rischi quando un individuo non partecipa alla causa? Può chiedere di revocare il default solo con motivazioni solide di “negligenza giustificabile”. La seconda riguarda l’immagine: Prosser, noto per le sue anticipazioni su Apple, rischia che la vicenda diventi un precedente per tutti i leakers del mondo tech.

In conclusione, la causa prosegue con Apple in posizione di forza e Prosser in una situazione complicata. Anche se lui sostiene di aver dialogato con l’azienda, la mancanza di una risposta formale al tribunale lo espone a conseguenze gravi. Per la comunità tech, è un caso che mette in luce il peso crescente della protezione dei segreti aziendali e le conseguenze che chi infrange le regole può affrontare.