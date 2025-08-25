IliadBox: la fibra a casa da 21,99 €/mese per i clienti della linea mobile

Iliad ormai è un punto di riferimento importante per molti utenti nel campo delle telecomunicazioni italiano.

L’operatore francese sin dal suo esordio in Italia ha sbaragliato la concorrenza, grazie a una politica che si basa sulla trasparenza nei confronti dei propri clienti.

Il punto di forza di Iliad, infatti, oltre a dei prezzi vantaggiosi e a servizi di ottima qualità, è sicuramente il prezzo bloccato per sempre, che infonde grande fiducia alla clientela.

Iliad svolge un ruolo molto importante sia per la diffusione di promozioni telefoniche per la linea mobile, ma anche per la linea fissa, grazie a un’ottima fibra.

IliadBox, tutto ciò che c’è da sapere sulla fibra dell’operatore

L’offerta IliadBox dell’operatore francese permette ai clienti di portare la fibra dentro la propria abitazione.

Inclusi nell’offerta si troverà il 100% di fibra ottica FTTH, a super velocità, e il router IliadBox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito.

Inoltre, sono comprese nell’offerta anche chiamate illimitate in Italia e anche verso più di 60 destinazioni internazionali, tra cui compaiono alcuni paesi come Cina, Australia e India.

Per gestire tutta la connessione, verrà fornito l’accesso all’applicazione IliadBox connect.

Il router Wi-Fi presente in comodato d’uso è dotato di una nuovissima tecnologia, che permetterà di avere delle prestazioni di velocità senza precedenti, e anche un’ottima stabilità. La tecnologia Wi-Fi 7 presenta anche la modalità Sleeping, che aiuterà a ridurre il consumo di energia elettrica all’interno dell’abitazione.

La tariffa di Iliad per la casa ha un costo ridicolo di 21,99 € al mese bloccato per sempre per tutti gli utenti che hanno già attiva un’offerta mobile Iliad a 9,99 € o 11,99 € al mese e che abbiano il pagamento automatico.

L’installazione del router avverrà da parte di un tecnico esperto e avrà un costo di 39,99 €.

Le tariffe mobili che permettono di avere lo sconto sulla fibra sono le seguenti: