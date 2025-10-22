Iliad rilancia Top 250 Plus e Top 300 Plus: più giga in roaming UE e cambio offerta gratuito

Dal 14 ottobre 2025, Iliad ha rinnovato la propria gamma mobile introducendo due versioni aggiornate delle sue offerte più popolari: Top 250 Plus e Top 300 Plus. Queste due soluzioni mobili che costano 9,99 € al mese e 11,99 € al mese portano di nuovo gli utenti ad ottenere il cambio di promo gratis. Niente più promo della linea Giga dunque, almeno per il prossimo periodo. Si andrà avanti con le TOP fino al prossimo 13 novembre.

Upgrade senza costi aggiuntivi

Il cambio piano è completamente gratuito e può essere richiesto da tutti, anche da chi possiede già una delle offerte Top. Iliad ha infatti deciso di ampliare le opzioni di upgrade, permettendo anche a chi ha la stessa tariffa di passare alle nuove versioni “Plus” per sfruttare il vantaggio sul roaming. È una mossa che conferma la filosofia dell’operatore: migliorare le condizioni dei clienti senza introdurre rimodulazioni o costi nascosti.

Le offerte Top 250 Plus e Top 300 Plus includono minuti e SMS illimitati, supporto al VoLTE e connessione 5G con velocità fino a 1 Gbps in download e 72 Mbps in upload. Restano in listino anche Giga 150, Giga 180 e Dati 350, ma solo le versioni “Plus” offrono un incremento del traffico dati in roaming UE rispetto alle precedenti.

Fibra, eSIM e condizioni aggiornate

Chi sceglie una delle nuove offerte Iliad con un canone da 9,99 euro o superiore può accedere a sconti sulle soluzioni fibra dell’operatore: Iliadbox Wi-Fi 7 a 21,99 euro al mese (anziché 25,99) e Iliadbox Super a 29,99 euro (anziché 34,99). Il pagamento può avvenire tramite carta o IBAN, con rinnovo automatico.

Tutte le offerte Iliad sono inoltre compatibili con eSIM. Dal settembre 2025, il passaggio da SIM fisica a eSIM comporta un costo una tantum di 9,99 euro, valido per tutti i clienti.

Con questo aggiornamento, Iliad conferma ancora una volta la propria politica di trasparenza: più valore senza aumenti di prezzo, un approccio che continua a distinguere l’operatore nel panorama della telefonia mobile italiana.