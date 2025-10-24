Honda lavora ad un nuovo tosaerba autonomo

La tecnologia e il lavoro manuale trovano un nuovo punto d’incontro nel settore della manutenzione del verde. A tal proposito, Honda ha annunciato una nuova linea di tosaerba elettrici professionali, la serie ProZision. La quale debutterà ufficialmente alla Equip Exposition 2025 in Kentucky. Con tale progetto, la casa di Tokyo intende ridefinire il concetto stesso di automazione applicata al lavoro all’aperto. Il modello di punta della nuova gamma si distingue per una caratteristica inedita: è in grado di operare in completa autonomia. Ciò solo dopo aver imparato direttamente dal suo operatore. Nel dettaglio, l’utente guida il mezzo lungo i percorsi desiderati, mostrando al sistema il tragitto e le modalità di taglio ottimali. Grazie a un navigatore satellitare integrato, il tosaerba registra e memorizza ogni movimento, per poi ripeterlo in modo preciso senza intervento umano. Il posto di guida, dunque, rappresenta uno strumento di apprendimento.

Nuovo tosaerba autonomo di Honda: ecco i dettagli

Una volta completata la fase di addestramento, tutto passa all’applicazione mobile dedicata. Attraverso lo smartphone, l’operatore può selezionare orari di lavoro, percorsi programmati e impostazioni di taglio. Trasformando così il ProZision in un vero assistente digitale. Tale capacità di combinare esperienza umana e automazione rende il dispositivo un alleato ideale per aziende di manutenzione paesaggistica e operatori professionali.

Le prestazioni collocano il nuovo tosaerba nella fascia alta del mercato. Con una larghezza di taglio di 152 centimetri e un’autonomia operativa fino a sei ettari per ricarica, il ProZision promette di garantire efficienza anche su superfici estese. Minoru Kato, responsabile globale delle divisioni moto e prodotti per la cura del verde di Honda, ha sottolineato come l’obiettivo è di alleggerire i carichi di lavoro delle imprese. Un tema particolarmente urgente in un settore che soffre una crescente carenza di personale qualificato.

Il lancio commerciale del modello è previsto per l’estate 2026 negli Stati Uniti. mentre per l’Europa non ci sono ancora conferme ufficiali. Il prezzo del nuovo dispositivo Honda resta un’incognita, ma considerando che il modello manuale sarà proposto intorno ai 32.999 euro, il target si rivolge chiaramente al comparto professionale.