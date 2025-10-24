Apple torna sul MacBook Pro touch?

L’identità di Apple si è costruita su una tendenza che poteva risultare “contraddittoria”. Ovvero quella tra il rifiuto delle mode e la capacità di trasformarle in standard di riferimento. La storia recente dell’azienda mostra come l’innovazione di Cupertino non consiste sempre nel creare dal nulla, ma spesso nel reinterpretare tecnologie inizialmente considerate incompatibili con la propria filosofia. L’ultimo esempio di tale evoluzione riguarda il possibile arrivo di un MacBook con schermo touch, un progetto che sembra avvicinarsi alla realtà dopo anni di smentite ufficiali.

Apple: nuovo progetto per i MacBook Pro touch?

Steve Jobs definì “un disastro ergonomico” l’idea di un computer portatile controllabile tramite tocco. Una posizione ribadita negli anni anche da Tim Cook, che ironizzò sull’ipotesi di un dispositivo ibrido. Eppure, l’evoluzione del mercato ha reso tale fermezza meno sostenibile. Le vendite di iPad sono in flessione, mentre la linea Mac, potenziata dai chip della serie M, vive una fase di forte crescita. In tale nuovo equilibrio, l’introduzione del touch non minaccerebbe più il tablet, ma rafforzerebbe il Mac come fulcro dell’ecosistema Apple.

I Mac e gli iPad oggi condividono un’architettura comune, e molte applicazioni si muovono ormai senza problemi tra macOS e iPadOS. Tale convergenza riduce le differenze pratiche tra i dispositivi a pochi elementi: dimensione, autonomia, prestazioni e strumenti di input. Considerando lo scenario attuale, la decisione di Apple non appare più come una concessione, ma come un adeguamento naturale agli standard del settore.

Secondo l’analisi di Mark Gurman, la possibile introduzione di un MacBook Pro con display OLED touch rappresenta l’ennesima conferma della strategia di Apple. Una logica che continua a definire la sua identità. Apple non abbraccia mai un’idea quando è nuova, ma quando è pronta a farla propria. E, come già accaduto con smartphone e tablet, ciò che oggi sembra un cambiamento di rotta potrebbe presto apparire come l’inevitabile prosecuzione del suo percorso di evoluzione tecnologica.