Honda e Astrobotic puntano a luce continua sulla Luna

Sulla Luna, la notte non è solo buia: è un deserto gelido e interminabile. Per due settimane di fila il Sole scompare, le temperature precipitano fino a –253 °C e ogni fonte di energia solare si spegne come una candela al vento. È in questo silenzio congelato che nasce una delle sfide più affascinanti dell’esplorazione spaziale: come tenere accese le luci quando il cielo resta spento così a lungo?

Come mantenere accese le luci nella notte più lunga della Luna

Honda e la startup statunitense Astrobotic hanno deciso di affrontare insieme questa sfida. Il loro obiettivo è costruire un sistema capace di garantire energia continua anche durante la lunga notte lunare. L’idea ruota attorno a una tecnologia tanto elegante quanto ambiziosa: le celle a combustibile rigenerative sviluppate da Honda. Astrobotic, invece, porta in gioco LunaGrid, una rete modulare pensata per distribuire energia sulla superficie lunare come una piccola “rete elettrica spaziale”.

Il funzionamento è un piccolo capolavoro di ingegneria circolare. Durante il giorno lunare, i pannelli solari catturano la luce e la trasformano in energia. Questa serve per alimentare l’elettrolisi dell’acqua, separando idrogeno e ossigeno. Poi, quando il buio cala e i pannelli smettono di funzionare, entra in scena la cella a combustibile: usa l’idrogeno accumulato per generare elettricità, rilasciando come unico “scarto” acqua pura, che viene di nuovo riutilizzata. Un ciclo chiuso, efficiente e sostenibile, pensato per non sprecare nulla in un ambiente dove ogni goccia conta.

Astrobotic contribuirà con i suoi VSAT, speciali pannelli solari verticali che possono ruotare e seguire il Sole anche quando si trova basso sull’orizzonte. Ogni modulo può generare fino a 10 kilowatt di potenza, ma sono già in cantiere versioni più grandi, capaci di produrne cinque volte tanto.

Per Honda, è una sfida completamente nuova. Dopo anni di ricerca sulle celle a combustibile per automobili e applicazioni terrestri, questa è la prima occasione per testarle su un terreno extraterrestre. Una mossa che si intreccia con le ambizioni spaziali del Giappone, coinvolto nel programma Artemis della NASA, che guarda proprio al polo sud lunare come futuro punto d’approdo per le missioni umane.

Se questo progetto funzionerà, potremmo essere più vicini che mai a trasformare la Luna da meta temporanea a casa lontana, dove il buio non fa più paura perché la luce, in qualche modo, resta sempre accesa.