Google Play svela i dettagli di Android XR: pronto al debutto con app e giochi disponibili

Android XR

A pochi giorni dall’atteso evento del 21 ottobre, in cui Samsung svelerà il suo visore Galaxy XR, il Google Play Store ha bruciato i tempi, mostrando in anticipo una nuova sezione dedicata alle esperienze immersive per Android XR. Una mossa che conferma come la piattaforma di realtà estesa di Google, sviluppata in collaborazione con Samsung e Qualcomm, sia ormai pronta al debutto, con un ecosistema di app e giochi già disponibili prima ancora dell’arrivo ufficiale dell’hardware.

Una nuova vetrina dedicata alla realtà estesa

La scoperta arriva da un utente di Reddit, che ha notato una categoria inedita sul Play Store intitolata “Esperienze immersive per il tuo visore XR”. A differenza dei semplici placeholder, si tratta di applicazioni realmente elencate e pronte al download, anche se i dispositivi compatibili non sono ancora in commercio.

Tra i titoli presenti compaiono nomi già noti nel panorama VR e AR:

Asteroid, un’esperienza interattiva di esplorazione spaziale;

NFL Pro Era, un simulatore sportivo ufficiale che porta il football americano nella realtà virtuale;

Vacation Simulator, il popolare titolo di Owlchemy Labs che trasforma il relax in un’esperienza giocosa e surreale.

A completare l’elenco c’è anche Naver CHZZK XR, piattaforma che integra streaming e sport dal vivo in realtà estesa, ampliando il raggio d’azione del visore ben oltre il puro intrattenimento.

Virtual Desktop apre la strada alla produttività

La vera sorpresa, tuttavia, è la presenza di Virtual Desktop, una delle app VR più apprezzate dagli utenti PC. Il software consente di collegare il visore XR al proprio computer in modalità wireless, permettendo di:

Guardare film o serie su uno schermo virtuale di dimensioni illimitate;

Navigare sul web in un ambiente tridimensionale;

Giocare a titoli PCVR, sfruttando la potenza di calcolo del computer e la libertà di movimento del visore.

La disponibilità di Virtual Desktop fin dal lancio indica che Android XR sarà una piattaforma aperta, non limitata alle esperienze native ma compatibile con i contenuti VR già esistenti su PC. Una scelta strategica che consente a Google di ridurre il “vuoto iniziale” di contenuti, una delle sfide principali per ogni nuovo ecosistema immersivo.

Il progetto Android XR: una collaborazione a tre

Android XR rappresenta una delle iniziative più ambiziose di Google degli ultimi anni. Non è un progetto isolato, ma il risultato di una partnership strategica tra Google, Samsung e Qualcomm, ognuna con un ruolo ben definito:

Google : sviluppo software, servizi cloud e Play Store;

: sviluppo software, servizi cloud e Play Store; Samsung : progettazione hardware, display micro-OLED e interfaccia utente;

: progettazione hardware, display micro-OLED e interfaccia utente; Qualcomm: realizzazione del chip ottimizzato per realtà estesa, il nuovo Snapdragon XR3 Elite.

Il primo visore a montare Android XR sarà proprio il Samsung Galaxy XR, che fungerà da apripista per i dispositivi futuri di altri produttori. L’obiettivo è costruire un ecosistema XR unificato, in grado di competere direttamente con Meta Quest e Apple Vision Pro.