S25 Edge: le vendite scarne preannunciano l’addio

Uno tra i telefoni più attesi del 2025 senza ombra di dubbio, è stato Galaxy S25 Edge, il dispositivo infatti ha scatenato la curiosità di tutti i fan nel momento che in molti non vedevano l’ora di capire come Samsung fosse riuscita ad ottenere un design super sottile incastrando all’interno del dispositivo caratteristiche tecniche quasi da top di gamma.

A distanza di parecchi mesi dal lancio del device però qualcosa non sembra essere andata come la società coreana si aspettava, il dispositivo infatti non ha riscosso il successo che l’azienda sperava al punto che direttamente dalla Corea del sud filtrano alcune notizie in merito un possibile addio prematuro del dispositivo che non è più in produzione e potrebbe non avere un erede.

Addio futuro

Le vendite sottolineano come l’utenza, pur essendo stata decisamente curiosa di vedere il risultato non sia poi stata attratta effettivamente da esso, molti utenti infatti non sono riusciti a soprassedere sulle rinunce tecniche che il design super sottile impone al punto che le vendite sono state decisamente scarne, tutto ciò ha obbligato Samsung a non mandare in produzione il modello successivo nonostante la sua progettazione sia completamente terminata.

Tutto ciò lascia intendere come al prossimo evento Galaxy Unpacked, non assisteremo all’arrivo del modello super sottile insieme agli altri fratelli maggiori, nonostante tutto però dal momento che la progettazione del modello successivo è stata ultimata, nulla esclude che potremmo assistere ad un cambio di programma in corso d’opera, magari in base anche all’andamento degli altri smartphone sul mercato.

Indubbiamente questi risultati sottolineano come seppur si trattasse di un’idea decisamente interessante, forse è stata prematura dal momento che un design così sottile impone delle rinunce tecniche tuttora troppo elevate in virtù di un prezzo che consente normalmente di portarsi a casa un device che nonostante uno spessore, un pochino più importante garantisce caratteristiche in termini di autonomia e fotografia decisamente di tutt’altro livello.