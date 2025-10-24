Ad
Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G, minuti illimitati e roaming extra in UE

Fastweb lancia la sua offerta migliore: WiFi Calling, eSIM e vantaggi esclusivi per chi ha anche la linea fissa

scritto da Ilenia Violante
Fastweb

Fastweb rinnova il proprio listino mobile con Mobile Start. Si tratta di una proposta pensata per chi cerca convenienza e prestazioni elevate. L’offerta è disponibile al prezzo di 9,95€ al mese ed include 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. Come sempre, Fastweb mantiene la sua politica “senza vincoli e senza costi nascosti”, consentendo di attivare o disattivare il piano liberamente.

La connettività si appoggia alla rete mobile Vodafone, riconosciuta come la più premiata d’Italia per qualità e copertura. La velocità può raggiungere i 2Gbps in download, garantendo un’esperienza di navigazione stabile e fluida anche nelle aree ad alta densità di traffico. L’offerta integra anche la tecnologia WiFi Calling. Questa permette di effettuare chiamate tramite rete Wi-Fi anche in assenza di segnale mobile, e prevede la disponibilità del piano anche in formato eSIM.

Fastweb Mobile Start: roaming potenziato e vantaggi con la fibra

Un altro punto di forza è il roaming europeo. La promo infatti prevede 17GB inclusi come da regolamento UE, a cui si aggiungono 15GB extra forniti da Fastweb per un totale di 32GB mensili da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina. Nessun costo extra e nessuna sorpresa in bolletta, nel pieno rispetto delle regole di trasparenza che da sempre contraddistinguono l’operatore.

Chi abbina la SIM mobile a un’offerta Fastweb Casa ottiene Giga illimitati sul piano mobile e uno sconto mensile sulla connessione di casa, da 27,95 a 23,95€ al mese. L’attivazione può essere completata online in pochi minuti tramite SPID, CIE o video riconoscimento, con spedizione gratuita e un contributo SIM/eSIM unico di 10€.

Per chi vuole arricchire la propria esperienza, Fastweb propone anche due opzioni in più. Parliamo di FastwebProtect, servizio di sicurezza digitale con assicurazione Wallife per la protezione dell’identità online, e FastwebUP Plus, che offre vantaggi esclusivi come accessi fast track in aeroporto, ingressi in palestra, sconti shopping e 2×1 al cinema. Ma non è finita qui. Tale soluzione include anche l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la piattaforma di formazione dedicata alle nuove professioni digitali.

