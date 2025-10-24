Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G, minuti illimitati e roaming extra in UE

Fastweb rinnova il proprio listino mobile con Mobile Start. Si tratta di una proposta pensata per chi cerca convenienza e prestazioni elevate. L’offerta è disponibile al prezzo di 9,95€ al mese ed include 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. Come sempre, Fastweb mantiene la sua politica “senza vincoli e senza costi nascosti”, consentendo di attivare o disattivare il piano liberamente.

La connettività si appoggia alla rete mobile Vodafone, riconosciuta come la più premiata d’Italia per qualità e copertura. La velocità può raggiungere i 2Gbps in download, garantendo un’esperienza di navigazione stabile e fluida anche nelle aree ad alta densità di traffico. L’offerta integra anche la tecnologia WiFi Calling. Questa permette di effettuare chiamate tramite rete Wi-Fi anche in assenza di segnale mobile, e prevede la disponibilità del piano anche in formato eSIM.

Fastweb Mobile Start: roaming potenziato e vantaggi con la fibra

Un altro punto di forza è il roaming europeo. La promo infatti prevede 17GB inclusi come da regolamento UE, a cui si aggiungono 15GB extra forniti da Fastweb per un totale di 32GB mensili da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina. Nessun costo extra e nessuna sorpresa in bolletta, nel pieno rispetto delle regole di trasparenza che da sempre contraddistinguono l’operatore.

Chi abbina la SIM mobile a un’offerta Fastweb Casa ottiene Giga illimitati sul piano mobile e uno sconto mensile sulla connessione di casa, da 27,95 a 23,95€ al mese. L’attivazione può essere completata online in pochi minuti tramite SPID, CIE o video riconoscimento, con spedizione gratuita e un contributo SIM/eSIM unico di 10€.

Per chi vuole arricchire la propria esperienza, Fastweb propone anche due opzioni in più. Parliamo di FastwebProtect, servizio di sicurezza digitale con assicurazione Wallife per la protezione dell’identità online, e FastwebUP Plus, che offre vantaggi esclusivi come accessi fast track in aeroporto, ingressi in palestra, sconti shopping e 2×1 al cinema. Ma non è finita qui. Tale soluzione include anche l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la piattaforma di formazione dedicata alle nuove professioni digitali.