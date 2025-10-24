Addio WhatsApp: ChatGPT chiude i battenti su una delle sue piattaforme principali

Una comunicazione importante da parte di OpenAI ha sconvolto non poco gli utenti che utilizzano WhatsApp. WhatsApp come tutti sanno è una piattaforma per la messaggistica istantanea, tuttavia non è solo questo, perché la piattaforma di Meta tende sempre di più a completarsi, con funzioni che strizzano l’occhio ai social, ma anche innovazioni dal punto di vista tecnologico, come integrazioni che riguardano l’intelligenza artificiale.

Infatti, WhatsApp ha integrato Meta AI, chatbot di intelligenza artificiale tramite cui gli utenti possono svolgere diverse funzioni. Ma su WhatsApp era possibile anche interagire con chatbot esterni, come ad esempio la famosa intelligenza artificiale di OpenAI, ovvero ChatGPT. La comunicazione riguarda proprio questo, poiché a partire dall’anno prossimo non sarà più possibile utilizzare ChatGPT su WhatsApp.

ChatGPT, i motivi dietro l’addio a WhatsApp

Secondo le reazioni a questa notizia, WhatsApp ha effettuato dei cambiamenti nella propria politica che riguarda WhatsApp Business. Questi cambiamenti impediranno a intelligenze artificiali che non sono sviluppate da Meta di accedere alla piattaforma di WhatsApp. Di conseguenza, non sarà più possibile utilizzare ChatGPT, o qualsiasi altro chatbot esterno, sulla piattaforma.

Probabilmente la decisione di Meta è da imputare alla voglia di sviluppare principalmente la propria intelligenza artificiale, in modo tale da avere un controllo mirato dell’ecosistema. L’addio a ChatGPT ha una data ben precisa, ed è il 15 gennaio 2026. Fino a quella data sarà possibile continuare a utilizzare il chatbot, e oltre quella data ChatGPT sarà comunque disponibile nella sua versione web, o sulla sua applicazione personale.

Per gli utenti che utilizzano la piattaforma si tratta di una piccola perdita, perché se è vero che potranno continuare a utilizzare l’intelligenza artificiale sui suoi canali, è anche vero che l’utilizzo tramite WhatsApp lo rendeva molto più semplice, poiché si permetteva di farlo senza Creare un proprio account o inserire informazioni personali di qualsiasi tipo.