Atomic-6 svela Space Armor, corazza flessibile per lo spazio

Nello spazio, anche un granello di polvere può diventare una minaccia. È difficile immaginarlo da quaggiù, ma a oltre 25.000 chilometri orari, una minuscola particella può bucare un satellite come se fosse carta stagnola. È da questa consapevolezza che nasce Space Armor, un nuovo materiale ideato dalla startup americana Atomic-6, con sede in Georgia, che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui proteggiamo satelliti e astronauti.

Space Armor promette satelliti più sicuri senza interferire con i segnali

L’azienda ha presentato il progetto lo scorso 16 ottobre, mostrando al pubblico quello che definisce “un passo avanti nella difesa spaziale”: un materiale composito che unisce leggerezza e resistenza grazie a un innovativo processo di produzione fibra-resina. Il risultato? Una sorta di corazza flessibile capace di assorbire l’impatto dei micrometeoriti e dei frammenti di detriti spaziali senza rompersi o generare nuovi pezzi vaganti.

Il CEO di Atomic-6, Trevor Smith, ha raccontato che tutto è iniziato come un esperimento: “Abbiamo creato una semplice piastrella e i test ci hanno lasciati a bocca aperta”. Perché nello spazio non si parla di piccoli graffi — anche una collisione minuscola può avere effetti devastanti, distruggendo componenti vitali o perforando serbatoi. Per decenni la protezione standard è stata il Whipple Shield, un sistema di piastre metalliche inventato negli anni Quaranta. Funziona, sì, ma ha un grande difetto: quando viene colpito, produce frammenti metallici che si trasformano in nuovi detriti, aggravando il problema dello “space junk”.

Space Armor affronta proprio questo punto. Durante i test condotti a terra — in cui i tecnici hanno sparato veri proiettili a velocità ipersonica — il materiale non solo ha resistito all’impatto, ma ha anche mantenuto la propria struttura intatta, assorbendo l’energia del colpo in modo controllato. Inoltre, può essere modellato facilmente, trasformandosi in piastrelle, pannelli o superfici curve, ideali per adattarsi ai diversi veicoli spaziali.

Un altro dettaglio affascinante? È trasparente alle onde radio. Questo significa che può proteggere antenne e sistemi di comunicazione senza bloccare i segnali, un vantaggio enorme per i satelliti di telecomunicazione.

Atomic-6 non ha intenzione di fermarsi qui: nel 2026 prevede di testare Space Armor direttamente in orbita, dove milioni di frammenti orbitano già attorno alla Terra. Come ha detto Smith con un sorriso: “Lì fuori c’è tutto ciò che serve per metterlo alla prova”.