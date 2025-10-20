Amazon Project Kuiper, Internet ovunque con 150 satelliti

Amazon sta facendo del suo meglio per portare Internet ovunque, anche nei luoghi dove oggi la connessione è solo un miraggio. Il colosso americano ha infatti raggiunto il primo grande traguardo del Project Kuiper, lanciando 150 satelliti che formeranno la base della futura rete orbitale dedicata alle reti. Suona familiare? Sì, l’idea richiama molto quella di Starlink, che è infatti la degna rivale.

L’obiettivo di Amazon è semplice, ossia costruire una costellazione di migliaia di satelliti in orbita bassa per offrire Internet veloce e stabile anche nelle zone più isolate del pianeta. Dai piccoli villaggi rurali alle regioni desertiche, il progetto punta a colmare quel divario digitale che ancora oggi separa milioni di persone dal mondo online.

Internet dallo spazio, ma per tutti

Questi primi satelliti rappresentano il cuore pulsante del sistema e serviranno per testare la qualità della connessione, la velocità di trasmissione e la capacità di gestire grandi volumi di dati. I risultati ottenuti finora sono incoraggianti: la rete promette latenze ridotte e prestazioni paragonabili alla fibra ottica, ma con la libertà di funzionare praticamente ovunque.

Amazon sta anche lavorando su antenne compatte e facili da installare, pensate non solo per aziende e enti pubblici, ma anche per le famiglie che vivono in zone dove la connessione è un lusso. L’obiettivo è rendere l’accesso alla rete davvero universale, senza complicazioni tecniche e a costi sostenibili.

Una sfida diretta

La competizione con Starlink, il sistema satellitare di Elon Musk, è inevitabile. Tuttavia, Amazon punta a differenziarsi grazie alla sua enorme esperienza con i servizi cloud e nella gestione dei dati. L’idea è creare un ecosistema integrato, dove intelligenza artificiale, satelliti e infrastrutture terrestri collaborano per offrire una rete più intelligente, stabile e adattiva.

Con questo primo traguardo, Project Kuiper non è più solo un sogno tecnologico ma una realtà concreta. I prossimi mesi saranno decisivi per testare il servizio in diversi continenti, con i primi collegamenti commerciali previsti entro il 2026.