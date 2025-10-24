Carburanti: arriva una nuova stangata sulle auto diesel

Le stime sui costi per gli automobilisti italiani fanno emergere un quadro complesso. Ciò soprattutto in vista della Legge di Bilancio 2026. Secondo il Codacons, le modifiche alle accise sui carburanti potrebbero tradursi in un aumento significativo per chi utilizza veicoli a diesel. Un pieno da 50 litri, con due rifornimenti al mese, rischia di costare fino a 3,38 euro in più rispetto all’attuale prezzo. Ciò considerando anche l’aumento già intervenuto lo scorso maggio. Con un incremento annuo stimato superiore agli 80 euro per autovettura. La stessa associazione evidenzia come il calo previsto per la benzina potrebbe risultare minimo, riproponendo dinamiche già osservate in precedenti rimodulazioni delle accise.

Codacons commenta i recenti cambiamenti per il carburante

Il Governo ha motivato la scelta con la volontà di rispettare gli impegni verso l’Unione Europea. Completando l’allineamento delle accise in anticipo rispetto ai cinque anni inizialmente previsti. Dal primo gennaio 2026, l’accisa sul diesel aumenterà di 4,05 centesimi di euro. Mentre quella sulla benzina scenderà dello stesso importo, uniformando così la tassazione dei due carburanti. La misura dovrà ottenere il via libera del Parlamento, ma al momento non sono attese modifiche sostanziali.

La preoccupazione del Codacons non riguarda solo l’aumento del diesel. L’associazione insiste sulla necessità di controlli serrati e di sanzioni elevate per i distributori che non trasferiranno la riduzione dell’accisa sulla benzina agli automobilisti. In passato, infatti, aumenti simili sul diesel si erano tradotti in rincari immediati, mentre i ribassi sulla verde erano risultati quasi impercettibili. Garantire la corretta applicazione delle norme appare quindi cruciale. Ciò per evitare che la misura fiscale produca effetti distorti e ingiusti.

Oltre all’impatto immediato sul portafoglio dei cittadini, l’allineamento delle accise solleva riflessioni più ampie sulla trasparenza e sull’efficacia delle politiche fiscali nel settore energetico. L’attenzione agli effetti reali e al monitoraggio dell’attuazione può costituire un modello utile per interventi futuri, sia in Italia che in altri Paesi europei.