Redmi K90 Pro Max (quasi) ufficiale: ha l’audio 2.1 con subwoofer Bose

Redmi K90 Pro Max

Xiaomi si prepara a riscrivere le regole del suono su mobile. Il nuovo Redmi K90 Pro Max, atteso in Cina il 23 ottobre, debutterà con una configurazione audio a 2.1 canali mai vista prima su uno smartphone: un sistema sviluppato in collaborazione con Bose, che integra un altoparlante dedicato come subwoofer. Un’aggiunta che promette di trasformare radicalmente l’esperienza multimediale, portando bassi profondi e realistici anche su un dispositivo compatto.

Audio 2.1 firmato Bose: il primo smartphone con un vero subwoofer

Secondo le informazioni diffuse dal noto leaker Digital Chat Station, il Redmi K90 Pro Max sarà il primo smartphone al mondo a montare un sistema audio 2.1 completo, con un terzo altoparlante dedicato esclusivamente alle basse frequenze. Il componente, posizionato sul retro del dispositivo e identificabile dal logo Bose, si occuperà di gestire in modo indipendente il carico sonoro dei bassi, sollevando gli speaker principali dalle frequenze più impegnative.

Il risultato sarà un audio più profondo, tridimensionale e realistico, capace di restituire le vibrazioni di un film o la potenza di un brano musicale con una chiarezza mai sentita prima su un telefono. In ambito gaming, inoltre, la presenza del subwoofer offrirà un impatto sonoro immersivo, con esplosioni e colpi di scena riprodotti con maggiore precisione e dinamica.

Le immagini promozionali diffuse da Xiaomi mostrano chiaramente il terzo speaker circolare accanto al modulo fotocamera, segno che non si tratta di una semplice riposizione di speaker ma di una nuova architettura audio. Il sistema 2.1 si inserisce in un corpo sottile ma ricco di potenza, spinto dal nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, il top di gamma Qualcomm di nuova generazione, pensato per garantire prestazioni da flagship in ambito gaming e multitasking.

L’attenzione, però, non è solo alla velocità: la serie Redmi K90 punta a distinguersi nel segmento sub-flagship proprio per la cura nella multimedialità, con display ad alto refresh, fotocamere potenziate e un’esperienza audio visiva da riferimento.

Quando arriverà e cosa aspettarsi

Il Redmi K90 Pro Max sarà presentato ufficialmente in Cina la prossima settimana, ma come da tradizione Xiaomi, la variante globale è già in programma e arriverà in seguito con il nome di Poco F8 Ultra. Non è ancora chiaro se le versioni K90 e K90 Pro adotteranno la stessa configurazione audio con subwoofer Bose, ma è probabile che almeno il modello “Pro” ne erediti parte delle migliorie.