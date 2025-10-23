Gemini in Google Fogli adesso è più performante: può eseguire azioni complesse e automatizzare i report

Google Fogli

Google continua a rafforzare l’integrazione della sua intelligenza artificiale Gemini in tutti gli strumenti di produttività. Dopo Documenti e Gmail, è ora Google Fogli a ricevere un aggiornamento importante, che rende l’assistente AI capace di gestire azioni concatenate e più complesse all’interno dei fogli di lavoro.

Gemini ora gestisce prompt multi-azione

La principale novità riguarda la possibilità di chiedere a Gemini di eseguire più comandi in sequenza con un unico prompt. In pratica, l’utente può scrivere un’istruzione come: “Pulisci il report vendite, rimuovi i rappresentanti inattivi, evidenzia in verde chi ha superato il 120% del target e aggiungi una colonna per le note.”

L’assistente interpreterà il comando come una catena di operazioni, intervenendo su dati, formattazione e struttura del foglio senza richiedere ulteriori passaggi. È una funzione che trasforma Google Fogli in un vero e proprio ambiente di lavoro intelligente, in grado di rispondere al linguaggio naturale e ridurre drasticamente i tempi di editing manuale. Oltre ai prompt concatenati, Google ha ampliato la libreria di azioni disponibili, consentendo a Gemini di intervenire su più aspetti del documento. Tra le novità troviamo:

Formattazione avanzata: impostazione di formati numerici, tabelle predefinite e blocchi di celle.

Gestione dei dati: creazione di caselle di controllo, menu a discesa, riempimento automatico di intervalli con formule.

Organizzazione: inserimento o eliminazione rapida di righe e colonne, applicazione e rimozione di filtri.

In questo modo Gemini diventa un vero assistente da ufficio virtuale, in grado di supportare sia l’analisi dei dati sia la creazione di report professionali. Con questo aggiornamento, Google Fogli si avvicina al concetto di automazione completa, fino a oggi possibile solo tramite macro o script. Gemini può infatti interpretare il contesto dei dati e decidere autonomamente il modo più efficiente per realizzare un compito. L’obiettivo è chiaro: semplificare il lavoro e aumentare la produttività, lasciando all’AI la parte ripetitiva e all’utente quella decisionale.

Disponibilità

Le nuove funzioni sono già in rollout per gli utenti dei piani:

Google Workspace Business Standard e Plus,

Enterprise Standard e Plus,

Google AI Pro for Education,

e i pacchetti Gemini Business e Gemini Enterprise.

Il rilascio globale avverrà gradualmente nelle prossime settimane.