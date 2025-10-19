HyperOS di Xiaomi: i bug più gravi sotto osservazione

Xiaomi ha pubblicato il nuovo report settimanale dei bug di HyperOS, la sua ultima interfaccia software pensata per unire l’esperienza tra smartphone, tablet e dispositivi smart home. In attesa del lancio globale della versione più recente, previsto nei prossimi giorni, l’azienda ha riconosciuto diversi malfunzionamenti segnalati dagli utenti e dai membri del programma beta.

Tra i problemi più gravi figura l’impossibilità di utilizzare le gesture di navigazione, un difetto che colpisce tutti i dispositivi HyperOS attualmente in circolazione. Xiaomi suggerisce come rimedio temporaneo di riattivare la barra di navigazione tramite il percorso Impostazioni , poi Schermata Home, Navigazione nel sistema ed infine Pulsanti. Altri casi critici riguardano riavvii casuali, in particolare su Xiaomi 12X con build V816.0.1.0.TLDRUXM, e assenza di suoni di sistema su Redmi Note 13 con determinate versioni firmware.

HyperOS: altri problemi segnalati e i dispositivi coinvolti

Secondo quanto dichiarato, le cause di questi bug sono già state individuate e i correttivi verranno implementati nei prossimi aggiornamenti OTA. Xiaomi, come di consueto, invita gli utenti a segnalare ulteriori anomalie tramite l’app Feedback, garantendo che il team di sviluppo sta velocizzando la risoluzione per assicurare stabilità prima del debutto globale della nuova versione.

Oltre ai bug principali, Xiaomi ha elencato una serie di malfunzionamenti secondari che interessano diversi modelli del suo catalogo. I riavvii casuali continuano a colpire Poco X4 Pro 5G, Redmi Note 11S e Poco M4 Pro, mentre il launcher non risponde su Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Sul fronte audio, è stato segnalato un microfono non funzionante per Xiaomi 14 Ultra, mentre i modelli Redmi 11 Prime 5G e Poco M4 5G soffrono di blocchi del SystemUI.

Altri problemi minori includono la mancata visualizzazione dei nomi nei Messaggi su Poco X6 5G, l’impossibilità di scaricare il widget orologio su Redmi Note 13 Pro 5G. Il malfunzionamento della fotocamera frontale su Redmi Pad SE, cali di frame nei giochi su Xiaomi 13T Pro e chiamate che si interrompono improvvisamente su Redmi Note 13 5G. Insomma, questo approccio trasparente da parte di Xiaomi, rappresenta un passo importante verso una gestione più aperta e collaborativa degli aggiornamenti HyperOS, destinata a migliorare l’affidabilità della piattaforma già nei prossimi mesi.