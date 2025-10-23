OnePlus 15: batteria da record e prestazioni al top secondo i primi test

Si insiste davvero tanto negli ultimi giorni con quello che sarà uno dei top migliori del 2025, ovvero OnePlus 15. Dovrebbero mancare ormai pochi giorni: la presentazione ufficiale si terrà il 27 ottobre in Cina ma continuano ad arrivare informazioni molto interessanti. In queste ore sono spuntate sul web delle novità riguardanti la batteria, soprattutto grazie al teaser che svela in maniera praticamente ufficiale la sua capienza: ben 7300 mAh.

Oltre alla batteria però ecco anche la velocità di ricarica ad aumentare grazie alla solita tecnologia SuperVOOC che in questo caso arriverà a 120 W via cavo e in wireless a 50 W.

Design, chip e display completamente rinnovati

OnePlus 15 non punta solo sull’autonomia. Il dispositivo introduce un design completamente nuovo, abbandonando l’isola circolare della fotocamera che ha caratterizzato le ultime generazioni. Le prime immagini mostrano linee più pulite e tre colorazioni: Sand Storm, Black Titanium e una terza variante ancora non ufficializzata.

Sul piano tecnico, i dati emersi su Geekbench rivelano la presenza del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12 GB di RAM e Android 16 preinstallato. Il risultato nei benchmark conferma prestazioni di alto livello, in linea con i migliori top di gamma del 2025.

Anche lo schermo cambia: il nuovo pannello dovrebbe offrire una frequenza di aggiornamento a 165 Hz, più fluida rispetto al modello precedente, ma con una risoluzione 1.5K al posto del 2K, scelta probabilmente legata al miglioramento dell’autonomia. Sul comparto fotografico, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di un sistema triplo da 50 MP.

Una sfida aperta ai top di gamma del 2025

Con questi numeri, OnePlus 15 si candida a essere uno degli smartphone più completi dell’anno. Pochi dispositivi offrono una batteria simile: il Xiaomi 17 Pro si ferma a 7.500 mAh, mentre iPhone 17 Pro Max e Galaxy S26 Ultranon superano i 5.000 mAh.

La combinazione tra ampia capacità, ricarica ultra-rapida e processore di nuova generazione fa del OnePlus 15 uno dei modelli più promettenti del 2025. Un telefono pensato per chi vuole potenza, autonomia e design in un unico dispositivo, con la solidità di un marchio che continua a evolversi senza perdere la propria identità.