OnePlus 15 inaugura l’era dei display a 165Hz: il primo OLED di terza generazione al mondo

OnePlus 15

OnePlus torna sotto i riflettori con una novità destinata a lasciare il segno nel settore mobile: il prossimo OnePlus 15 sarà il primo smartphone al mondo a montare un display OLED di terza generazione con frequenza di aggiornamento a 165Hz. Un salto tecnologico importante che conferma ancora una volta la vocazione del brand per l’innovazione visiva e la collaborazione con BOE, leader nel settore dei pannelli avanzati.

La rivoluzione dei pannelli “Oriental Display”

Il nuovo schermo, frutto della terza generazione della tecnologia Oriental Display di BOE, sarà presentato ufficialmente il 14 ottobre durante l’evento dedicato ai display flessibili che si terrà a Shenzhen. OnePlus, che negli ultimi anni ha consolidato la partnership con il produttore cinese, punta a fare del suo prossimo flagship un punto di riferimento assoluto per qualità visiva, fluidità e comfort d’uso.

Il presidente di OnePlus, Li Jie Louis, ha definito questo traguardo come “l’inizio della 165Hz Ultra-Refresh Era”, sottolineando come il display del OnePlus 15 rappresenti una nuova generazione di schermi mobili progettati per offrire una reattività senza precedenti.

Specifiche del nuovo pannello BOE X3 OLED

Il BOE X3 OLED che equipaggerà il OnePlus 15 avrà una diagonale di 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 165Hz, la più alta mai registrata su uno smartphone commerciale. La tecnologia introduce otto innovazioni strutturali e nove record mondiali in termini di prestazioni visive, con quattro aree chiave di miglioramento:

Fluidità assoluta, grazie a un controllo dei frame adattivo ottimizzato.

Qualità visiva superiore, con contrasto e saturazione migliorati.

Gestione dei toni scuri più accurata, anche in ambienti con luce minima.

Protezione visiva avanzata, per ridurre l’affaticamento oculare durante l’uso prolungato.

Luminosità minima da 1 nit e certificazione TÜV Rheinland

Tra gli elementi più innovativi, spicca la capacità del pannello di scendere a una luminosità minima reale di 1 nit, senza l’uso di filtri software. È il primo display Android in assoluto a raggiungere questa soglia a livello hardware, assicurando una visione ottimale in ambienti completamente bui, come durante la lettura notturna o l’utilizzo in camera.

Inoltre, il pannello è certificato TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold, una delle più severe certificazioni al mondo in tema di comfort visivo.

Questo significa che OnePlus e BOE hanno lavorato congiuntamente su algoritmi di regolazione della luce blu e del flicker, per garantire una protezione oculare di livello professionale.