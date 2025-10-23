Iliad, non perdere la promozione TOP 250 PLUS a un prezzo stracciato

Iliad è sempre più al top, grazie a tutte le promozioni telefoniche che mette a disposizione di nuovi e vecchi clienti. Scegliendo Iliad si sceglie non soltanto un operatore telefonico valido, ma anche la trasparenza. Il motto dell’operatore francese da sempre è proprio la trasparenza, che significa che i suoi piani tariffari non variano nel tempo e dunque non possono esserci rimodulazioni in aumento dei prezzi delle tariffe. Quando si sottoscrive un abbonamento per un’offerta telefonica, il prezzo rimarrà tale è bloccato per sempre.

Questa politica ha permesso all’operatore francese di accaparrarsi molti clienti anche nel mercato delle telecomunicazioni italiano. Iliad infatti è uno degli operatori più apprezzati e stimati in Italia.

Iliad: scopri TOP 250 PLUS

Tra le offerte migliori di Iliad per quanto riguarda la telefonia mobile, non è possibile non citare la promo TOP 250 PLUS. Si tratta di un’offerta mobile, che mette a disposizione 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati, e anche 25 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il 5G è disponibile soltanto sui dispositivi compatibili e nelle aree che sono coperte dalla rete Iliad. Si può attivare la tariffa entro 21 giorni, al costo di soli 9,99 € al mese è bloccato per sempre.

Ma se si intende sottoscrivere un piano tariffario più economico, Iliad ha pensato anche a questo. L’operatore francese offre ai propri utenti GIGA 150, tariffa che include 150 giga di Internet, minuti e SMS illimitati. Il costo di questa promozione è di soli 7,99 € al mese bloccato per sempre. Per attivare la Sim, invece il costo è di 9,99 €.

Ma c’è ancora di più, poiché se gli utenti desiderano una tariffa che li permetta solamente di navigare, Iliad propone DATI 350. L’offerta implica la presenza di 350 giga di Internet a soli 14,99 € al mese per sempre. Anche in questo caso l’attivazione della Sim comporta un costo di 9,99 €.