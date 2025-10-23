Roborock H60: bello, economico e flessibile- Recensione dell’aspirapolvere smart

Il mercato degli aspirapolvere senza fili è diventato un campo di battaglia spietato. Per anni, abbiamo assistito a una corsa agli armamenti focalizzata quasi esclusivamente sulla potenza di aspirazione, misurata in Air Watt, dove ogni nuovo modello doveva superare il precedente in una dimostrazione di forza bruta. In questo scenario, dominato da colossi affermati, l’arrivo di un nuovo contendente richiede coraggio e, soprattutto, una strategia chiara. Roborock, un nome che fino a poco tempo fa associavo quasi esclusivamente al mondo dei robot aspirapolvere intelligenti, ha deciso di scendere in campo con la sua nuova serie H60, e lo fa con un approccio diverso, quasi sovversivo.

Invece di puntare tutto sulla potenza pura, il nuovo Roborock H60 sceglie di combattere una battaglia diversa, quella dell’ergonomia e dell’intelligenza progettuale. La sua arma principale non è un motore da record, ma una soluzione a un problema tanto banale quanto universalmente frustrante: pulire sotto i mobili. Chiunque abbia un divano dal profilo basso, un letto contenitore o una libreria a filo pavimento conosce la contorsione fisica necessaria per raggiungere la polvere che si annida in quegli spazi angusti. È un esercizio di ginnastica domestica che nessuno ha mai chiesto. Ed è proprio qui che Roborock concentra la sua innovazione più visibile: un’asta pieghevole che promette di rendere queste acrobazie un lontano ricordo.

Questo prodotto, quindi, non si presenta come il “Dyson-killer” definitivo in termini di Air Watt, ma piuttosto come un’alternativa pragmatica, pensata per l’uso quotidiano e per risolvere fastidi reali. È una mossa strategica che sposta l’attenzione dalla scheda tecnica all’esperienza d’uso. Nelle prossime settimane, il Roborock H60 arriverà sul mercato italiano e ho avuto modo di provarlo in anteprima nella sua versione base. La domanda a cui cercherò di rispondere non è semplicemente “quanto è potente?”, ma una più complessa e, a mio avviso, più rilevante: “riesce davvero a semplificare le pulizie di tutti i giorni?”. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

La prima impressione, si sa, è quella che conta, e il Roborock H60 gioca una partita interessante fin dall’apertura della confezione. Dimenticate le scatole patinate, con grafiche complesse e interni termoformati degni di un prodotto di lusso. Qui, Roborock ha optato per un approccio diametralmente opposto: un imballaggio in cartone grezzo, molto semplice, quasi spartano. All’interno, i vari componenti sono alloggiati in scomparti di cartone riciclato, tenuti in posizione senza fronzoli. È una scelta che comunica due cose: un’attenzione alla sostenibilità, riducendo l’uso di plastiche e materiali non essenziali, e una focalizzazione sul prodotto stesso, quasi a dire che il valore è tutto all’interno, non nell’involucro.

Una volta estratti i componenti, la sensazione cambia radicalmente. La dotazione, per il modello base che ho ricevuto, è essenziale ma completa per un utilizzo standard. Troviamo il corpo motore, di un bianco lucido e pulito; l’alimentatore per la ricarica; una semplice ma funzionale base a muro per riporre l’aspirapolvere e uno degli accessori; la spazzola principale motorizzata; un accessorio combinato per fessure e superfici delicate; e, naturalmente, il pezzo forte: l’asta pieghevole.

L’assemblaggio è un’esperienza tattile piacevole. Ogni pezzo si innesta con un “click” secco e preciso, un suono rassicurante che trasmette una sensazione di solidità e di buona ingegnerizzazione. Non ci sono giochi, né incertezze negli accoppiamenti. Il contrasto tra la semplicità della scatola e la qualità percepita dei singoli elementi è notevole e, a mio parere, gioca a favore del prodotto. Invece di sentirmi di fronte a un prodotto “economico”, ho avuto l’impressione di un dispositivo che ha investito il suo budget dove conta davvero: nei materiali e nella meccanica. L’esperienza di unboxing, quindi, pur essendo priva di qualsiasi effetto “wow”, getta le basi per un rapporto di fiducia con l’oggetto, suggerendo pragmatismo e sostanza.

Materiali, costruzione e design

Analizzando da vicino il Roborock H60, il design si rivela un esercizio di minimalismo funzionale. Il colore dominante è il bianco, interrotto da accenti grigi e da un anello arancione intorno al filtro, un tocco di colore che è diventato una sorta di firma per il marchio. Le plastiche utilizzate sono di buona qualità: il corpo motore ha una finitura lucida che, se da un lato è elegante, dall’altro potrebbe essere soggetta a micro-graffi nel tempo. Le altre componenti, come il tubo e la spazzola, alternano finiture lucide e satinate, creando un piacevole contrasto visivo e tattile.

L’ergonomia è un punto cruciale per un aspirapolvere senza fili. Il corpo motore, che ospita il serbatoio da 0,5 L, pesa circa 1,7 kg. Il bilanciamento è ben studiato: tenendolo in mano, il peso non grava eccessivamente sul polso, un fattore determinante per ridurre l’affaticamento durante le sessioni di pulizia più lunghe. L’impugnatura è comoda e adatta a mani di diverse dimensioni. Una scelta progettuale che si discosta da molti concorrenti è l’assenza di un grilletto. I comandi sono affidati a due pulsanti posti sulla parte superiore del corpo motore: uno per l’accensione/spegnimento e uno per ciclare tra le tre modalità di potenza. Questa soluzione ha pro e contro: da un lato, non costringe a tenere premuto un pulsante durante l’uso, cosa che alcuni trovano stancante; dall’altro, cambiare modalità richiede un leggero spostamento della mano e non è istantaneo come con un selettore a pollice.

Sul modello base in prova, il feedback visivo è affidato a un semplice indicatore luminoso, che cambia colore o intermittenza per segnalare lo stato della batteria e la modalità in uso. È una scelta che denota la natura “entry-level” di questo specifico modello all’interno della gamma, dove le versioni Pro e Ultra beneficiano di uno schermo LED più completo. Tuttavia, per l’uso quotidiano, l’indicatore si è rivelato sufficiente e non ho mai sentito la mancanza di informazioni più dettagliate. L’assemblaggio generale è solido, le giunzioni tra le parti sono precise e non si avvertono scricchiolii durante l’uso, nemmeno torcendo l’apparecchio. Il design complessivo è pulito e moderno, pensato per essere funzionale e non per stupire, una filosofia che pervade l’intero prodotto.

Specifiche tecniche

Per fornire un quadro chiaro e oggettivo delle capacità del Roborock H60, ho raccolto le specifiche tecniche dichiarate dal produttore per il modello base in una tabella riassuntiva. Questi dati rappresentano il punto di partenza fondamentale per comprendere il posizionamento del prodotto e per contestualizzare le osservazioni emerse durante i test pratici. È importante sottolineare che queste specifiche si riferiscono esclusivamente al modello H60 standard, escludendo le varianti Pro e Ultra che presentano valori di potenza e autonomia superiori.

Caratteristica Specifica (Roborock H60 – Modello Base) Potenza di Aspirazione Massima 115 AW Autonomia Massima (Modalità ECO) Fino a 60 minuti Batteria Ioni di litio (tecnologia a sacchetto), 6 x 2500 mAh, rimovibile Capacità Contenitore Polvere 0,5 L (500 ml) Sistema di Filtrazione 5 stadi, cattura 99,95% particelle >0,3 micron (HEPA) Tecnologia di Separazione 9 cicloni Spazzola Principale Ibrida anti-groviglio (JawScrapers™) Illuminazione Spazzola Luce LED verde con angolo di 140° Asta Principale Flessibile, pieghevole fino a 90° Altezza Minima Raggiungibile 5,6 cm Modalità di Potenza 3 (ECO, MED, MAX) Display Indicatore luminoso (non schermo LED) Peso (solo corpo motore) ~1,7 kg Peso (configurazione standard) ~3,0 kg Accessori Inclusi Spazzola anti-groviglio, accessorio 2-in-1 per fessure, base a muro

Questi numeri delineano il profilo di un aspirapolvere ben bilanciato per la sua fascia di prezzo. La potenza di 115 AW non è da record, ma è un valore più che adeguato per la pulizia di pavimenti duri e tappeti a pelo corto. L’autonomia di 60 minuti è un dato di rilievo, sebbene, come vedremo, sia raggiungibile solo in condizioni ideali. Le vere chicche tecnologiche, però, si nascondono in dettagli come il sistema a 9 cicloni, la batteria a sacchetto e, ovviamente, l’asta flessibile, elementi che spostano il focus dalla mera potenza alla qualità complessiva dell’esperienza di pulizia.

Componenti

Sotto la scocca bianca del Roborock H60 si nasconde un’architettura hardware pensata per ottimizzare l’efficienza e la costanza delle prestazioni, piuttosto che per inseguire valori di picco estremi. Il cuore del sistema è un motore brushless digitale, una tecnologia ormai standard nel settore, calibrato per erogare una potenza di aspirazione massima di 115 AW. Questo valore, come vedremo nei test, è il risultato di un compromesso tra forza pulente e gestione dell’autonomia.

Un elemento tecnico di particolare interesse è la batteria. Roborock ha scelto di utilizzare una “pouch battery”, ovvero una batteria a sacchetto agli ioni di litio. A differenza delle più comuni celle cilindriche (simili a delle pile stilo ingrandite), le celle a sacchetto hanno un involucro flessibile che permette una maggiore densità energetica a parità di peso e volume. Questo si traduce in un vantaggio concreto per l’utente: un corpo motore più leggero e meglio bilanciato, che riduce l’affaticamento. Inoltre, questa tecnologia offre una maggiore sicurezza e, secondo il produttore, una vita utile più lunga rispetto alle batterie tradizionali. Il pacco batteria è inoltre rimovibile, aprendo alla possibilità di acquistare una seconda unità per raddoppiare l’autonomia, una caratteristica apprezzabile per chi ha case di grandi dimensioni.

Forse l’elemento hardware più sofisticato, e quello che più impatta sulla qualità della pulizia nel tempo, è il sistema di separazione della polvere. L’H60 impiega un complesso sistema a 9 cicloni. In parole semplici, l’aria aspirata viene fatta roteare ad altissima velocità all’interno di questi nove piccoli vortici. La forza centrifuga spinge le particelle di polvere, anche le più fini, contro le pareti, facendole precipitare nel serbatoio prima che possano raggiungere il sistema di filtri principale. Questo pre-filtraggio meccanico è fondamentale per evitare che i filtri si intasino rapidamente, un problema che affligge molti aspirapolvere senza sacco e che causa una drastica perdita di aspirazione. Grazie a questa tecnologia, l’H60 promette di mantenere la sua potenza di 115 AW in modo più costante, anche a serbatoio quasi pieno.

Prestazioni e autonomia

Quando si parla di prestazioni di un aspirapolvere senza fili, il binomio potenza-autonomia è il campo di gioco principale. Il Roborock H60, con i suoi 115 AW di potenza massima, si colloca in una fascia media, ma l’efficacia di questa potenza è strettamente legata alla sua gestione energetica. Il dato dichiarato di 60 minuti di autonomia massima è, come sempre in questo settore, un valore da prendere con le pinze. Si riferisce infatti all’utilizzo in modalità ECO, con un accessorio non motorizzato. È uno scenario d’uso poco realistico, utile forse per spolverare tende o rimuovere ragnatele, ma non per la pulizia dei pavimenti.

Nella vita reale, l’autonomia si modella sulle necessità del momento. Durante i miei test, ho riscontrato che la modalità MED (intermedia) è quella più equilibrata e versatile, ideale per la pulizia quotidiana di pavimenti duri come parquet e piastrelle. In questa modalità, l’autonomia si attesta realisticamente intorno ai 20-25 minuti, un tempo sufficiente per pulire a fondo un appartamento di medie dimensioni (70-90 mq) senza fretta. La modalità MAX, che sprigiona tutti i 115 AW, è da considerarsi un “boost” da utilizzare in modo mirato. È indispensabile per i tappeti, dove è necessaria una maggiore forza per estrarre lo sporco dalle fibre, o per aspirare detriti più pesanti. In questo caso, però, il consumo energetico è notevole e l’autonomia crolla a meno di 10 minuti.

Questa gestione dell’energia definisce chiaramente il profilo d’uso dell’H60: non è un maratoneta pensato per le pulizie di primavera di una villa, ma uno scattista agile, perfetto per le pulizie frequenti e mirate. La possibilità di avere la batteria rimovibile è un’ancora di salvezza per chi necessita di più autonomia, anche se l’acquisto di una seconda batteria rappresenta un costo aggiuntivo. Per quanto riguarda la ricarica, il processo è lineare: una volta riposto sulla sua base a muro, l’aspirapolvere impiega circa 3 ore e mezza per una ricarica completa da zero, un tempo in linea con la media del mercato.

Test

Per mettere alla prova il Roborock H60, ho ricreato una serie di scenari d’uso realistici all’interno del mio appartamento di circa 90 metri quadrati, caratterizzato da una varietà di superfici: parquet in rovere nella zona giorno e notte, un tappeto a pelo corto sotto il tavolo del salotto e piastrelle in ceramica in cucina e in bagno. La metodologia di test si è basata sull’utilizzo di diversi tipi di sporco per valutare le capacità dell’aspirapolvere in situazioni differenti.

Ho iniziato dalla zona giorno, cospargendo una piccola quantità di farina sul parquet per simulare la polvere fine e del caffè macinato per rappresentare particelle più granulose. In modalità MED, l’H60 si è comportato egregiamente. La spazzola ha raccolto entrambi i tipi di sporco al primo passaggio, senza disperderli. È qui che la luce LED verde ha mostrato la sua incredibile utilità. Sotto la luce ambientale, il pavimento sembrava pulito, ma il fascio luminoso radente dell’H60 ha rivelato una miriade di particelle di polvere finissima, specialmente lungo i battiscopa e nelle zone d’ombra, che altrimenti sarebbero sfuggite. L’effetto è quasi psicologico: ti spinge a essere più meticoloso, perché vedi chiaramente dove lo sporco si nasconde.

Il test successivo ha coinvolto il nemico numero uno di ogni aspirapolvere: i capelli lunghi. Ho sparso sul pavimento una ciocca raccolta da una spazzola. Passando sopra con l’H60, la spazzola ibrida ha aspirato i capelli senza esitazione. Un controllo successivo del rullo ha confermato l’efficacia del sistema anti-groviglio: solo un paio di capelli erano debolmente avvolti, ma la maggior parte era finita direttamente nel serbatoio.

La prova del nove, però, era l’asta pieghevole. Il mio divano ha uno spazio libero di circa 8 cm da terra, un’altezza scomodissima. Con un click sul pulsante dedicato, l’asta si è piegata a 90°. Guidare la spazzola sotto il divano è stato sorprendentemente facile e naturale, senza doversi inginocchiare o piegare la schiena. L’aspirapolvere è riuscito a raggiungere il fondo del divano, pulendo un’area che solitamente trascuro. La manovrabilità è eccellente e il meccanismo appare robusto.

Infine, il tappeto. Qui è stato necessario passare alla modalità MAX. I 115 AW si sono rivelati sufficienti per il mio tappeto a pelo corto. Per testarne l’efficacia, ho sparso dei cereali sbriciolati. L’H60 li ha raccolti con un paio di passate, dimostrando che, sebbene non sia un mostro di potenza, se la cava dignitosamente sulle superfici non troppo impegnative. L’autonomia ridotta in questa modalità, tuttavia, conferma che il suo terreno di gioco ideale restano i pavimenti duri. L’uso come aspirabriciole, con l’accessorio per fessure, è risultato comodo per pulire gli angoli e i binari delle finestre, grazie al peso contenuto del solo corpo motore.

Approfondimenti

L’asta pieghevole: analisi del meccanismo Flex

Il vero protagonista del Roborock H60 è senza dubbio il suo tubo flessibile. Questa non è una novità assoluta nel settore – altri marchi come Rowenta con la sua linea “Flex” e Shark con la “Flexology” hanno già percorso questa strada – ma l’implementazione di Roborock merita un’analisi approfondita. Il meccanismo si attiva tramite un pulsante a pressione, posizionato a circa metà dell’asta. Una volta premuto, un giunto a cerniera permette al tubo di piegarsi fino a un angolo di 90°. Il movimento è fluido e il blocco in posizione, sia dritta che piegata, è solido e privo di giochi. La sensazione è quella di un componente ben ingegnerizzato, non di un’aggiunta posticcia. La plastica che costituisce il giunto è spessa e sembra progettata per resistere a migliaia di cicli di piegatura. A differenza di alcuni sistemi concorrenti che possono apparire più esili, quello dell’H60 trasmette una rassicurante sensazione di durabilità. L’impatto sull’ergonomia è immediato e trasformativo. La possibilità di pulire sotto un letto o un mobile basso stando in piedi, semplicemente guidando l’impugnatura, cambia radicalmente l’esperienza di pulizia, riducendo lo sforzo fisico e il tempo impiegato. Un potenziale svantaggio di qualsiasi giunto su un tubo di aspirazione è il rischio di creare turbolenze che potrebbero ridurre il flusso d’aria e, di conseguenza, la potenza effettiva alla spazzola. Durante i miei test, tuttavia, non ho percepito un calo di aspirazione apprezzabile quando l’asta era in posizione piegata. Questo suggerisce che l’interno del giunto è stato progettato con cura per mantenere un percorso dell’aria il più lineare e privo di ostruzioni possibile. In definitiva, il meccanismo Flex non è solo un “gimmick” di marketing, ma una soluzione funzionale che risolve un problema reale e rappresenta il principale punto di forza di questo modello.

Efficacia della luce LED verde per il rilevamento della polvere

Inizialmente, potrei aver considerato la luce LED sulla spazzola come una caratteristica secondaria, quasi un accessorio. Dopo aver usato il Roborock H60, ho completamente cambiato idea. La scelta di utilizzare una luce di colore verde non è casuale. La scienza ci dice che l’occhio umano è più sensibile alla luce nella parte centrale dello spettro visibile, che corrisponde proprio alle tonalità del verde. Questo significa che, a parità di intensità luminosa, una luce verde crea un contrasto maggiore rispetto a una bianca o blu, rendendo più visibili le piccole particelle. Roborock ha sfruttato questo principio in modo magistrale. Il LED è posizionato in basso e proietta un fascio di luce con un angolo di 140°, quasi radente al pavimento. Questa angolazione fa sì che ogni granello di polvere, ogni pelo o capello proietti un’ombra allungata, facendolo risaltare in modo quasi tridimensionale. L’effetto è sbalorditivo, soprattutto su pavimenti scuri o in condizioni di luce non ottimale, come al mattino presto o la sera. Zone che a occhio nudo sembrano perfettamente pulite si rivelano, sotto la luce verde, costellate di polvere finissima. Questa funzionalità trasforma la pulizia da un’attività basata sulla percezione a un compito basato su dati visivi concreti. C’è anche un interessante risvolto psicologico: vedere lo sporco scomparire sotto la spazzola fornisce una gratificazione istantanea e quasi “ludica”. Si finisce per “cacciare” la polvere, seguendo le tracce rivelate dalla luce. Più che un semplice aiuto, la luce verde diventa uno strumento diagnostico che eleva lo standard di pulizia percepito e garantisce un risultato oggettivamente più accurato.

La spazzola ibrida anti-groviglio alla prova dei fatti

La gestione di peli e capelli è l’incubo di ogni possessore di aspirapolvere. Rulli bloccati, matasse da tagliare con le forbici, cali di performance: sono problemi fin troppo comuni. Il Roborock H60 affronta la questione con una spazzola principale che definisce ibrida, dotata di una tecnologia denominata JawScrapers™. Il design di questo rullo è piuttosto complesso e merita di essere esaminato. Non si tratta di un semplice rullo con setole. Combina invece tre elementi: strisce di setole morbide, efficaci nel raccogliere la polvere fine dai pavimenti duri; file di lamelle in gomma, che “sbattono” delicatamente sui tappeti per smuovere lo sporco intrappolato tra le fibre; e, soprattutto, una struttura a “denti di squalo” integrata nella scocca della spazzola. Quest’ultima componente lavora in sinergia con il rullo per pettinare, guidare e separare attivamente i capelli e i peli, impedendo loro di avvolgersi. Durante i test, ho messo alla prova questo sistema in modo intensivo, aspirando capelli lunghi sia dal parquet che dal tappeto. I risultati sono stati notevoli. Al termine della pulizia, ispezionando il rullo, ho trovato solo una minima quantità di capelli impigliati, che sono stati comunque facili da rimuovere a mano. La stragrande maggioranza era stata convogliata correttamente nel serbatoio. Questo rende l’H60 un candidato eccellente per le case in cui vivono persone con capelli lunghi o animali domestici. La manutenzione della spazzola è inoltre molto semplice: il rullo si sfila lateralmente agendo su una levetta, permettendo una pulizia rapida e approfondita. L’efficacia di questa spazzola polivalente è un altro punto a favore dell’H60, che si dimostra un prodotto pensato per ridurre al minimo le noiose operazioni di manutenzione.

Ergonomia, bilanciamento e affaticamento nell’uso prolungato

Un aspirapolvere senza fili può avere tutta la potenza del mondo, ma se è scomodo da usare, finirà per restare nell’armadio. L’ergonomia del Roborock H60 è il risultato di una serie di scelte progettuali mirate. Il peso del solo corpo motore, di circa 1,7 kg, è già di per sé un buon punto di partenza. Ma il vero segreto sta nel bilanciamento. La scelta di utilizzare batterie a sacchetto, più leggere e compatte, ha permesso di concentrare la massa vicino all’impugnatura, evitando il fastidioso “effetto martello” di alcuni modelli concorrenti, dove il peso sbilanciato in avanti affatica il polso. Durante una sessione di pulizia di circa 20 minuti, non ho avvertito un affaticamento significativo, né nella pulizia dei pavimenti né nell’utilizzo come aspirabriciole per raggiungere punti alti. L’assenza di un grilletto da tenere premuto contribuisce ulteriormente al comfort, permettendo di variare la presa senza interrompere l’aspirazione. L’uso dell’asta pieghevole non altera in modo sostanziale il bilanciamento; il peso del giunto è minimo e la manovrabilità resta eccellente. L’unico appunto che si può fare riguarda il posizionamento dei pulsanti di controllo. Essendo sul dorso del corpo motore, richiedono un movimento deliberato della mano per essere raggiunti, il che può risultare leggermente meno immediato rispetto a un selettore azionabile con il pollice. È un piccolo compromesso in un quadro ergonomico complessivamente molto positivo. L’H60 è un apparecchio che si lascia usare con piacere, incoraggiando pulizie più frequenti proprio perché l’interazione fisica con l’oggetto è confortevole e poco faticosa.

Il sistema di filtrazione a 9 cicloni e la costanza di aspirazione

Una delle critiche più comuni mosse agli aspirapolvere senza sacco è la perdita di potenza man mano che il contenitore della polvere si riempie e i filtri si ostruiscono. Per combattere questo fenomeno, il Roborock H60 si affida a una sofisticata architettura interna basata su 9 cicloni. Questo non è un semplice dettaglio tecnico, ma il cuore del sistema che garantisce prestazioni costanti. Quando l’aria carica di polvere entra nell’aspirapolvere, non va direttamente verso il filtro. Viene invece incanalata in questi nove piccoli vortici ad altissima velocità. La forza centrifuga generata è tale da separare quasi tutte le particelle di sporco dall’aria, facendole precipitare nel fondo del contenitore da 0,5 L. Solo l’aria, ormai quasi del tutto pulita, prosegue il suo percorso verso il sistema di filtri finale. Questo processo di pre-filtraggio meccanico ha un’importanza cruciale: protegge i filtri (incluso quello HEPA) dall’assalto della maggior parte della polvere, mantenendoli efficienti più a lungo e garantendo che il flusso d’aria rimanga forte e costante. Nei miei test, ho notato che la potenza di aspirazione percepita all’inizio della pulizia, con il serbatoio vuoto, era praticamente identica a quella riscontrata verso la fine, con il serbatoio quasi pieno. Questa costanza di rendimento è un pregio fondamentale, perché assicura che l’ultima stanza pulita riceva la stessa attenzione della prima. Il sistema a 9 cicloni eleva l’H60 al di sopra di molti concorrenti nella sua fascia di prezzo, che spesso si affidano a sistemi a singolo ciclone, meno efficienti e più soggetti a cali di performance.

Analisi della tecnologia della batteria a sacchetto (Pouch Cell)

La scelta di Roborock di dotare l’H60 di una batteria basata su celle a sacchetto (pouch cells) è una decisione tecnica raffinata con implicazioni dirette e positive sull’esperienza d’uso. A differenza delle più tradizionali celle cilindriche (come le 18650 o 21700), che hanno un involucro metallico rigido, le celle a sacchetto sono racchiuse in un packaging flessibile e laminato. Questo comporta diversi vantaggi. In primo luogo, l’efficienza volumetrica: a parità di capacità, le celle a sacchetto occupano meno spazio e pesano meno. Questo ha permesso ai progettisti di Roborock di creare un corpo motore più compatto e leggero, migliorando il bilanciamento e riducendo l’affaticamento dell’utente, come ho potuto constatare durante l’uso. In secondo luogo, la sicurezza: in caso di malfunzionamento o sovraccarico, una cella a sacchetto tende a gonfiarsi, rilasciando i gas in modo controllato. Una cella cilindrica, essendo sigillata in un contenitore rigido, può in casi estremi esplodere. Sebbene rari, questi incidenti sono un fattore che i produttori di alto livello considerano. Infine, la vita utile. Il produttore sostiene che questa tecnologia garantisce una maggiore longevità rispetto ai modelli precedenti. Sebbene sia impossibile verificarlo in una recensione a breve termine, la chimica e la costruzione di queste batterie sono generalmente associate a una buona resistenza ai cicli di carica e scarica. Collegare questa scelta hardware astratta a un beneficio concreto è semplice: l’H60 è più leggero, più maneggevole e potenzialmente più duraturo proprio grazie a questa tecnologia “invisibile” che alimenta il suo motore. È un esempio di come un’innovazione interna possa tradursi in un vantaggio tangibile per l’utente finale.

Manutenzione ordinaria: Svuotamento, filtri e pulizia

Un buon aspirapolvere non deve solo pulire bene, ma deve anche essere facile da pulire. La manutenzione del Roborock H60 è stata progettata all’insegna della semplicità. Lo svuotamento del contenitore della polvere da 0,5 L è un’operazione rapida. Con la pressione di un solo pulsante, l’intero blocco del serbatoio e dei cicloni si sgancia dal corpo motore. Un secondo pulsante apre lo sportello inferiore, permettendo di scaricare lo sporco direttamente nel cestino senza entrare in contatto con la polvere. La capacità di mezzo litro è adeguata per un paio di cicli di pulizia completi di un appartamento di medie dimensioni, ma richiede svuotamenti frequenti se si affronta sporco particolarmente voluminoso. L’accesso ai filtri è altrettanto intuitivo. Il filtro principale, posto sulla sommità del gruppo cicloni, si estrae con una semplice rotazione. Anche il filtro HEPA, situato nella parte posteriore del corpo motore, è facilmente accessibile. Un grande vantaggio è che tutti i componenti del sistema di filtrazione, compreso il gruppo cicloni e il contenitore stesso, sono completamente lavabili sotto acqua corrente. Questa caratteristica è fondamentale non solo per l’igiene, ma anche per mantenere le prestazioni dell’aspirapolvere al massimo livello nel tempo. Un filtro pulito garantisce un flusso d’aria ottimale e, di conseguenza, un’aspirazione efficace. Roborock consiglia di lasciar asciugare completamente i componenti per almeno 24 ore prima di rimontarli. Anche la spazzola principale, come già accennato, è progettata per una facile manutenzione, con il rullo che si estrae lateralmente per rimuovere eventuali detriti o capelli residui. Nel complesso, la routine di manutenzione è veloce e non richiede attrezzi, un aspetto che contribuisce a rendere l’uso dell’H60 un’esperienza priva di complicazioni.

Funzionalità

Riassumendo le funzionalità chiave del Roborock H60, emerge il ritratto di un dispositivo focalizzato sulla praticità e sull’efficienza del flusso di lavoro. L’interazione con l’utente è ridotta all’essenziale. Le tre modalità di potenza – ECO, MED, MAX – offrono una flessibilità sufficiente per adattarsi a diverse superfici e livelli di sporco. La modalità MED si è rivelata il cavallo di battaglia per i pavimenti duri, mentre la MAX è la risorsa da impiegare per i tappeti e lo sporco più ostinato. La funzionalità più distintiva, l’asta pieghevole, si attiva con un singolo click, integrandosi perfettamente nell’azione di pulizia senza richiedere interruzioni o complessi aggiustamenti.

La luce LED verde non è una funzione da attivare o disattivare, ma è sempre operativa, fornendo un feedback visivo costante e prezioso sulla presenza di polvere. Questa illuminazione “always-on” cambia il modo di approcciare la pulizia, rendendola più mirata e consapevole. La versatilità è garantita dalla possibilità di trasformare rapidamente l’H60 in un aspirapolvere portatile, semplicemente sganciando il tubo principale e collegando l’accessorio per fessure direttamente al corpo motore. Questa configurazione è ideale per la pulizia di divani, interni d’auto o mensole. Infine, il sistema di stoccaggio è tanto semplice quanto efficace: una piccola base a muro permette di appendere l’aspirapolvere per la ricarica, con un alloggiamento dedicato per l’accessorio 2-in-1. Questo assicura che l’apparecchio sia sempre carico, a portata di mano e con i suoi accessori in ordine, pronto per l’uso successivo.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi approfondita e diversi giorni di test, è possibile tracciare un bilancio chiaro dei punti di forza e delle debolezze del Roborock H60. Nessun prodotto è perfetto, e la sua validità dipende sempre dal compromesso tra le sue caratteristiche e le esigenze dell’utente.

Pregi:

Eccellente manovrabilità sotto i mobili grazie all’efficace e robusta asta pieghevole .

La luce LED verde è sorprendentemente utile e quasi indispensabile per individuare la polvere fine.

Buon bilanciamento e peso contenuto del corpo motore, grazie all’uso di batterie a sacchetto.

Spazzola anti-groviglio molto performante con peli e capelli, riducendo la manutenzione.

Prestazioni di aspirazione costanti grazie al sistema a 9 cicloni .

Difetti:

Potenza di aspirazione ( 115 AW ) solo sufficiente, non adatta a tappeti a pelo alto o sporco molto ostinato.

Autonomia in modalità MAX molto limitata, relegandola a un uso sporadico.

Display ridotto a un semplice indicatore luminoso, privo di informazioni dettagliate come la percentuale di carica residua.

Posizionamento dei controlli sul corpo motore meno immediato di un grilletto o di comandi sull’impugnatura.

Prezzo

Il posizionamento di prezzo del Roborock H60 è un elemento cruciale per valutarne l’effettiva competitività sul mercato italiano. Sebbene il prezzo ufficiale al lancio non sia ancora stato fissato con precisione, analizzando la struttura della gamma H60 a livello europeo, è ragionevole collocare questo modello base in una fascia di prezzo inferiore ai 300 euro. Questo lo pone in diretta competizione con una folta schiera di avversari, tra cui i modelli entry-level della serie X-Force Flex di Rowenta, alcune proposte di Hoover e Cecotec, e persino modelli Dyson di generazioni precedenti, come il V8, che si possono spesso trovare in offerta in questa stessa categoria di prezzo.

In questo contesto, il valore percepito dell’H60 è molto alto. A un prezzo aggressivo, offre un pacchetto di funzionalità che, prese singolarmente, si trovano spesso su modelli più costosi. L’asta pieghevole, la luce LED verde per il rilevamento della polvere e la tecnologia della batteria a sacchetto sono caratteristiche premium. Roborock ha chiaramente fatto un compromesso sulla potenza di aspirazione pura (115 AW) per poter includere queste innovazioni ergonomiche e tecnologiche senza far lievitare il prezzo. La sua proposta di valore, quindi, non si basa sul superare i concorrenti sulla carta delle specifiche di potenza, ma sull’offrire un’esperienza d’uso superiore e più intelligente per le pulizie di tutti i giorni. Per un utente che privilegia la comodità e la praticità rispetto alla forza bruta, l’H60 rappresenta un’opzione estremamente interessante e dal rapporto qualità/prezzo potenzialmente vincente.

Conclusioni

Al termine della mia prova, il verdetto sul Roborock H60 è decisamente positivo, a patto di comprenderne la filosofia e il target di riferimento. Non è l’aspirapolvere senza fili più potente sul mercato, e non pretende di esserlo. È, invece, uno degli esempi meglio riusciti di design intelligente applicato a un problema quotidiano. La sua vera forza non risiede nei 115 AW di potenza, ma nella somma di tante piccole e grandi attenzioni progettuali che rendono la pulizia meno faticosa e più efficace.

Lo consiglierei senza esitazioni a chi vive in appartamenti o case di medie dimensioni, con una prevalenza di pavimenti duri e al massimo qualche tappeto a pelo corto. È il prodotto ideale per chi è frustrato dalla difficoltà di pulire sotto i mobili e cerca una soluzione ergonomica che salvi la schiena. La combinazione di asta pieghevole, leggerezza e luce verde lo rende uno strumento quasi perfetto per le pulizie frequenti e rapide. È un alleato prezioso per mantenere la casa in ordine giorno dopo giorno.

A chi non lo consiglierei? A chi ha una casa molto grande, con ampie superfici coperte da moquette o tappeti a pelo lungo. In questi scenari, la potenza di aspirazione potrebbe risultare insufficiente e l’autonomia in modalità MAX troppo limitata. Allo stesso modo, chi cerca un unico dispositivo per “pulizie profonde” e intensive potrebbe trovarlo limitante. Per queste esigenze, è meglio orientarsi su modelli di fascia superiore, magari della stessa Roborock (come la versione Ultra) o di altri marchi specializzati nella potenza. L’H60 non è un tuttofare, ma un eccellente specialista della pulizia agile e intelligente. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.