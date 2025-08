Iliad fa acquistare smartphone direttamente dalle SIMBOX

Le SIMBOX di Iliad non servono più soltanto per attivare SIM e offerte. Da oggi diventano anche punti di acquisto per smartphone di tutti i tipi. L’operatore francese infatti ha annunciato ufficialmente che tutti i modelli disponibili sul proprio sito, dai più recenti iPhone ai Samsung Galaxy di ogni fascia di prezzo, potranno essere acquistati direttamente attraverso le sue postazioni automatiche presenti nei centri commerciali. L’iniziativa è aperta a tutti gli abbonati, anche a chi ha attivato la linea da pochi minuti.

Iliad: offerte e modelli disponibili in Italia

La procedura di acquisto è molto semplice. Si sceglie il dispositivo, si seleziona la modalità di pagamento tra le tre disponibili e si conclude l’ordine. Iliad precisa che le SIMBOX non distribuiscono fisicamente gli smartphone. La consegna avviene tramite corriere entro tre-cinque giorni lavorativi. Chi sceglie il pagamento a rate deve attendere l’approvazione del finanziamento, mentre chi paga in un’unica soluzione può finalizzare subito l’acquisto. Nei punti vendita con personale, i clienti possono chiedere assistenza e ricevere consigli sul modello più adatto alle proprie esigenze.

Il catalogo Iliad al momento conta circa trenta dispositivi. Tra questi troviamo il Galaxy A16, il pieghevole GalaxyZ Fold7 e tutti gli ultimi iPhone, dal modello 16e fino al Pro Max. Non mancano gli iPhone rigenerati, con prezzi che partono da 169€ per l’SE 2020 fino a circa 600€ per un 13 Pro ricondizionato.

Per chi sceglie il pagamento a rate, Iliad ha stretto accordi con due finanziarie. Findomestic che consente pagamenti a tasso zero in 12 o 24 mesi per Apple e Samsung, senza anticipo. Younited, invece, è dedicata agli iPhone e prevede piani di 12 o 20 mesi, con la possibilità di sfruttare il trade-in. Le SIMBOX si trovano nei cosiddetti Iliad Corner, diffusi soprattutto nei grandi centri commerciali italiani, mentre i veri Iliad Store sono poco più di sessanta in tutta Italia.