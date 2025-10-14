Iliad rinnova la sua offerta Giga 200: trasparenza, 5G e tanto altro

Iliad si conferma ancora nel mercato attuale con la sua strategia basata su semplicità, chiarezza e libertà. La sua offerta Giga 200 resta una delle più competitive del momento. Essa include 200GB di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili italiani e oltre 60 Paesi nel mondo, al costo fisso di 9,99€ al mese. La compagnia ribadisce la promessa che le sue tariffe non cambieranno mai nel tempo, qualità che le ha permesso di guadagnare la fiducia di milioni di clienti.

L’attivazione della SIM costa 9,99€, e il 5G è incluso per tutti gli utenti con dispositivi compatibili e copertura disponibile. Superati i 200GB mensili, la navigazione può proseguire al costo di 0,90 centesimi ogni 100MB, ma solo con il consenso espresso dell’utente. In Europa, Iliad mette a disposizione 13GB extra in roaming, mantenendo attive le stesse condizioni di trasparenza e semplicità che caratterizzano l’offerta nazionale.

Iliad e l’accessibilità digitale: un web pensato per tutti

Iliad continua così la sua rivoluzione nel mondo della telefonia mobile, ponendo l’accento non solo sulle prestazioni ma anche sui valori che da sempre la contraddistinguono. I suoi principi sono assenza di costi nascosti, nessun vincolo contrattuale e totale libertà per l’utente. Ogni piano include gratuitamente servizi fondamentali come hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, portabilità del numero e tecnologia VoLTE. Quest’ultima assicura chiamate di qualità superiore anche in rete 4G e 5G.

Oltre alla qualità della connessione, l’ operatore punta con decisione sull’inclusività tecnologica, introducendo una modalità di navigazione dedicata agli utenti con disabilità visive. Il sito web ufficiale può essere utilizzato in modalità Screen-Reader. Ovvero una funzione che semplifica la consultazione dei contenuti e consente di attivare le offerte, gestire la propria linea e ricevere assistenza in modo autonomo.

In linea con la sua filosofia di trasparenza, Iliad pubblica sul sito tutte le condizioni contrattuali, la privacy policy, i dettagli tecnici della rete e i documenti di riferimento come la Carta dei Servizi e la Brochure Prezzi. L’obiettivo? Offrire una comunicazione chiara e priva di ambiguità. In pieno contrasto quindi con la complessità che spesso caratterizza il settore delle telecomunicazioni. Insomma, in un mercato sempre più dominato da offerte variabili e vincoli nascosti, Iliad continua a rappresentare una scelta di fiducia e indipendenza.