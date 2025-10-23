Google migliora la ricerca delle immagini su Android

Trovare una foto tra centinaia scatti può diventare un’operazione lunga e frustrante. Per questo, Google ha deciso di rendere più efficiente il sistema di selezione delle immagini su Android. Intervenendo direttamente sul Photo Picker. Cioè lo strumento integrato nel sistema operativo che permette di condividere contenuti multimediali senza concedere l’accesso completo alla propria galleria. Due le principali novità in arrivo. Un date scrubber per scorrere nel tempo. E secondo la ricerca vocale, che consente di trovare immagini semplicemente parlando.
Il date scrubber è un cursore temporale. E consente di saltare rapidamente a un mese specifico. L’utente può navigare con precisione all’interno della propria cronologia fotografica. Semplicemente trascinandolo verso l’alto o verso il basso nella scheda Foto. Questa funzione, già familiare a chi usa Google Foto, semplifica notevolmente l’esperienza. Soprattutto se si conosce il periodo approssimativo in cui è stata scattata l’immagine che si desidera recuperare. In alternativa, si potrà ora contare anche sulla nuova ricerca vocale. Soprattutto quando non si ricorda la data.
Parla per cercare: arriva il riconoscimento vocale nel selettore immagini su Android
L’interfaccia del selettore immagini si arricchisce anche di un pulsante microfono. Accanto al date scrubber. Toccandolo, l’utente può pronunciare una parola chiave per avviare una ricerca tra le foto archiviate. Una funzione utile in molte situazioni quotidiane. Come mentre si cucina o si hanno le mani occupate. Evitando così l’uso della tastiera. Questa nuova modalità promette di rendere la selezione delle immagini più veloce e sicura. Unita alla privacy garantita dal sistema.
Infatti, il Photo Picker è stato progettato per proteggere la privacy dell’utente. Quando un’app richiede l’accesso alle foto, si potrà scegliere manualmente cosa condividere. Evitando di concedere il permesso all’intera galleria. La struttura dell’interfaccia rimane invariata, con due schede principali. Foto, in ordine cronologico inverso, e Collezioni, che mostra gli album personalizzati.
Le nuove funzionalità sono già presenti nella terza beta di Android 16 QPR2. Ma saranno distribuite anche su versioni precedenti tramite aggiornamento del Google Play System. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata. Ma il rilascio mondiale è previsto nelle prossime settimane.