FRITZ! Repeater 1610 Outdoor: potenza Wi-Fi ovunque senza limiti né confini

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor nasce per sfidare vento e pioggia. Il suo involucro IP54, robusto e compatto, garantisce protezione da polvere e spruzzi d’acqua. Pensato per giardini, terrazze o balconi, estende la rete Wi-Fi senza rinunciare alla potenza. Grazie al Wi-Fi 6 (2×2 MIMO) e a una trasmissione fino a 3000 Mbit/s, assicura connessioni rapide e stabili anche in ambienti complessi. La libertà di posizionamento è massima grazie ai due supporti inclusi: bianco per esterni, rosso per interni. Il cavo LAN piatto in dotazione passa attraverso finestre e pareti con semplicità, garantendo un’installazione rapida. All’aperto la connessione al FRITZ!Box avviene tramite LAN, supportata da Powerline, da un altro repeater o direttamente tramite alimentatore PoE. Resistente, efficiente, sempre pronto a potenziare la rete dove serve.

Energia e flessibilità nella connessione WiFi grazie al PoE+

La tecnologia Power over Ethernet (PoE+) trasforma il modo di installare il repeater. Alimentazione e dati viaggiano sullo stesso cavo LAN, eliminando la necessità di prese di corrente. Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor si adatta a spazi interni come corridoi o piani lontani dal router principale. L’alimentatore PoE+ incluso offre anche una porta LAN gigabit, utile per collegare dispositivi cablati o integrare la rete locale. La connessione con il FRITZ!Box può avvenire tramite Wi-Fi o LAN, assicurando una compatibilità totale con tutti i router in commercio.

Intelligenza Fritz!Mesh

All’interno della rete FRITZ!Mesh, il repeater diventa un alleato silenzioso e potente. Con la funzione smart repeating, la larghezza di banda viene gestita in modo intelligente tra i dispositivi collegati. Anche con molti utenti attivi, la connessione resta fluida. L’integrazione nel sistema avviene premendo semplicemente il tasto Connect o WPS. La crittografia WPA3/WPA2 garantisce protezione avanzata per tutti i dati trasmessi. Il dispositivo acquisisce automaticamente le impostazioni del FRITZ!Box o del FRITZ!Mesh Set, offrendo un’esperienza uniforme in tutta la rete domestica. Con aggiornamenti periodici, 5 anni di garanzia e l’affidabilità di FRITZ!OS, la continuità è assicurata. Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, disponibile a 129 euro IVA inclusa, diventa così il ponte ideale tra tecnologia, resistenza e libertà. Perché rinunciare a un Wi-Fi perfetto anche sotto le stelle?