AiMesh WiFi 7 di ASUS: RT-BE86U, RT-BE58U e ZenWiFi BD4 Outdoor alla prova del nove

Per migliorare la mia rete FTTH ho deciso di provare ASUS e la sua tecnologia AiMesh, una soluzione che promette di trasformare diversi router in un’unica rete mesh coesa, flessibile e potente. Ho deciso di affrontare il problema in modo strategico, assemblando una squadra di specialisti, ognuno con un ruolo ben preciso. Il cuore pulsante del sistema sarebbe stato l’ASUS RT-BE86U, un router che sulla carta si presentava come il cervello e i muscoli dell’intera operazione, scelto per il suo processore di fascia alta e, soprattutto, per la sua dotazione di porte multi-gigabit, indispensabili per gestire sia la connessione a internet sia la distribuzione del segnale al resto della rete. Ad affiancarlo, per la copertura del piano superiore, ho scelto l’ASUS RT-BE58U, un modello più accessibile ma comunque dotato di WiFi 7, il perfetto gregario per estendere la copertura senza far lievitare eccessivamente i costi. Infine, per conquistare l’ultima frontiera, il giardino, ho puntato sullo specialista per eccellenza: l’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor, un nodo mesh robusto e resistente alle intemperie, progettato specificamente per portare il Wi-Fi dove di solito non osa avventurarsi.

Questa non è la recensione di tre prodotti separati, ma il racconto di un progetto: la costruzione di una rete domestica definitiva. L’obiettivo non è solo misurare la velocità massima, ma valutare la stabilità, la copertura e l’intelligenza di un sistema ibrido. Pur essendo tutti dispositivi WiFi 7, sono modelli dual-band, quindi mi concentrerò sui benefici tangibili di questa nuova tecnologia, come il Multi-Link Operation (MLO) e la modulazione 4K-QAM, piuttosto che inseguire le promesse della banda a 6 GHz, ancora poco supportata dai dispositivi client. È il momento di vedere se questa squadra di specialisti ASUS è davvero in grado di mantenere le promesse. Al momento possono essere acquistati direttamente su Amazon Italia: RT-BE86U, RT-BE58U e ZenWiFi BD4 Outdoor.

Aprire le confezioni dei tre dispositivi fianco a fianco è stata un’esperienza illuminante, che ha immediatamente chiarito il posizionamento e il ruolo di ciascun componente all’interno dell’ecosistema. L’ASUS RT-BE86U si presenta in una scatola imponente, pesante, che comunica fin da subito il suo status di prodotto di punta. All’interno, il router è alloggiato in scomparti di cartone sagomato, protetto con cura. La dotazione di accessori conferma questa prima impressione: l’alimentatore è solido e dimensionato per supportare un hardware esigente, il cavo RJ-45 fornito è di buona qualità, visibilmente adatto a velocità multi-gigabit, e le tre grandi antenne esterne, da avvitare manualmente, sono massicce e danno un’idea della loro potenza.

Al contrario, l’unboxing dell’ASUS RT-BE58U è un’esperienza più pragmatica e funzionale. La scatola è più compatta, l’imballaggio interno più semplice. Gli accessori ci sono tutti – alimentatore e cavo di rete – ma hanno un aspetto più standard, in linea con un prodotto che punta a un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questa essenzialità non è un difetto, ma una scelta coerente che ne rafforza il ruolo di nodo di rete efficiente e senza fronzoli.

Infine, l’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor offre un’esperienza di unboxing unica. La confezione è robusta, pensata per proteggere un dispositivo destinato a vivere all’aperto. Ma la vera sorpresa è all’interno: oltre all’unità e al suo cavo di alimentazione, spicca un kit di montaggio completo. Trovare nella scatola sia la staffa per il fissaggio a parete sia i morsetti per l’installazione su un palo è un dettaglio che fa la differenza. Dimostra che ASUS ha pensato all’intero processo di installazione, non solo al dispositivo in sé. La presenza del cavo di alimentazione è un’opzione, ma la sua capacità di essere alimentato tramite Power over Ethernet (PoE) è la sua vera arma segreta, anche se questo implica che un iniettore PoE potrebbe essere un acquisto separato ma caldamente consigliato. Già da queste prime interazioni, è chiaro che non ho di fronte un kit preconfezionato, ma una serie di strumenti specializzati da combinare per creare una soluzione su misura.

Una volta estratti dalle rispettive scatole, i tre dispositivi rivelano filosofie costruttive profondamente diverse, ciascuna perfettamente adattata alla funzione e all’ambiente per cui è stata concepita. L’ASUS RT-BE86U domina la scena con il suo design a torre verticale. Non è una scelta puramente estetica: questa forma è intrinsecamente funzionale, progettata per massimizzare la dissipazione passiva del calore generato dal suo potente processore quad-core da 2.6 GHz. Lo chassis in plastica nera opaca è solido e pesante (854 g), trasmettendo una sensazione di qualità costruttiva superiore. Le ampie griglie di ventilazione, impreziosite da un accento rosso alla base, gli conferiscono un aspetto aggressivo ma elegante, che non sfigura in un salotto moderno. Le tre antenne esterne sono imponenti e completamente snodabili, suggerendo una chiara intenzione di ottimizzare la propagazione del segnale in ogni direzione.

L’ASUS RT-BE58U adotta invece un design più tradizionale e orizzontale, che ricorda i classici router. È più leggero (461 g) e la scocca è interamente in plastica. ASUS sottolinea che parte di questa plastica proviene da materiali riciclati post-consumo (PCR), un tocco di sostenibilità apprezzabile in questa fascia di prezzo. Sebbene al tatto non offra la stessa sensazione premium del fratello maggiore, la costruzione è comunque robusta e priva di scricchiolii. Le quattro antenne esterne non sono rimovibili ma offrono un’ampia possibilità di orientamento. La superficie superiore è quasi interamente dedicata alla ventilazione, una scelta saggia, dato che alcuni utenti hanno notato una tendenza a scaldare sotto carico.

Ma è l’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor a catturare l’attenzione per la sua costruzione. Il design cilindrico, simile a un faretto da esterno, è compatto e incredibilmente solido. Il suo peso di oltre un chilogrammo (1040 g) è una testimonianza della sua robustezza. La certificazione IP65 è il suo punto di forza: significa che è completamente sigillato contro l’ingresso di polvere e può resistere a getti d’acqua da qualsiasi direzione. La porta per i cavi è protetta da uno sportello a vite con una guarnizione in gomma, un dettaglio che infonde grande fiducia. La sua capacità di operare in un intervallo di temperature estreme (da -30°C a 60°C) e la protezione integrata contro sovratensioni e scariche elettrostatiche (ESD) lo rendono un vero e proprio dispositivo “da battaglia”, pronto ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica. La filosofia di ASUS è evidente: ogni pezzo è stato ingegnerizzato non solo per performare, ma per durare nel suo specifico contesto operativo.

Specifiche tecniche

Per comprendere appieno la gerarchia e le capacità di questi tre dispositivi, un confronto diretto delle loro specifiche è il modo più efficace. La tabella seguente funge da punto di riferimento per analizzare le scelte hardware di ASUS e capire come ogni componente si inserisce nella nostra rete mesh ibrida.

Caratteristica ASUS RT-BE86U ASUS RT-BE58U Asus ZenWiFi BD4 Outdoor Standard Wi-Fi WiFi 7 (802.11be) WiFi 7 (802.11be) WiFi 7 (802.11be) Segmento Wi-Fi BE6800 BE3600 BE3600 Velocità max 2.4 GHz Fino a 1032 Mbps (3×3) Fino a 688 Mbps (2×2) Fino a 688 Mbps (2×2) Velocità max 5 GHz Fino a 5764 Mbps (4×4) Fino a 2882 Mbps (2×2) Fino a 2882 Mbps (2×2) Processore Quad-core 2.6 GHz Quad-core 2.0 GHz Quad-core 1.5 GHz Memoria RAM 1 GB 1 GB 512 MB Memoria Flash 256 MB 256 MB 128 MB Porte LAN/WAN 1x 10G WAN/LAN, 1x 2.5G WAN/LAN, 3x 2.5G LAN 1x 2.5G WAN/LAN, 1x 1G WAN/LAN, 3x 1G LAN 2x 2.5G WAN/LAN (con PoE-in) Porte USB 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 No Antenne 3 esterne, 1 interna 4 esterne 2 interne Tecnologia AiMesh Sì (Router primario / Nodo) Sì (Router primario / Nodo) Sì (Router primario / Nodo) Dimensioni (mm) 235 x 90 x 316 238 x 193 x 59 106 x 106 x 200 Peso (g) 854 g 461 g 1040 g Caratteristiche uniche Gaming Port , AiProtection Pro Costruzione con materiali PCR IP65 , PoE, kit di montaggio

Dall’analisi della tabella emergono chiaramente le logiche di progettazione. L’ASUS RT-BE86U è su un altro livello: il suo processore è il più potente, la dotazione di RAM è generosa e, soprattutto, la sua connettività cablata è pensata per il futuro, con un arsenale di porte multi-gigabit che lo qualificano come il perfetto hub centrale per una rete ad altissime prestazioni. È l’unico del trio in grado di gestire nativamente una connessione internet superiore a 2.5 Gbps e di distribuirla senza colli di bottiglia.

L’ASUS RT-BE58U e l’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor condividono lo stesso segmento Wi-Fi BE3600, che definisce le loro capacità wireless massime. Tuttavia, le somiglianze finiscono qui. L’RT-BE58U ha un processore più performante e il doppio della RAM rispetto al BD4, posizionandosi come un nodo interno molto capace, in grado di gestire un buon numero di dispositivi senza difficoltà. Il BD4 Outdoor, d’altra parte, ottimizza le sue risorse per il suo scopo specifico: la sua CPU e la sua RAM sono sufficienti per il suo ruolo di estensore di segnale, mentre le sue vere peculiarità risiedono nella costruzione e nella connettività PoE, assenti negli altri due. Questa differenziazione hardware giustifica perfettamente i loro ruoli distinti all’interno della rete che mi appresto a costruire.

Applicazione

L’idea di configurare una rete complessa con tre dispositivi diversi potrebbe spaventare, ma la mia esperienza con l’ecosistema ASUS si è rivelata sorprendentemente fluida, grazie soprattutto all’ASUS Router App. Ho iniziato installando il cuore del sistema, l’ASUS RT-BE86U. Il processo è stato di una semplicità disarmante: ho collegato il router all’ONT della mia linea FTTH tramite la sua porta 2.5G WAN, l’ho acceso e ho avviato l’applicazione sul mio smartphone. L’app ha rilevato immediatamente il nuovo router e mi ha guidato attraverso una procedura di configurazione in tre passaggi. In meno di cinque minuti, ho impostato il nome della rete (SSID), la password e le credenziali di amministratore. La rete principale era attiva e funzionante.

Il passo successivo era trasformare questa configurazione da “router singolo” a “sistema mesh”. È qui che la tecnologia AiMesh mostra la sua eleganza. Ho posizionato l’ASUS RT-BE58U al piano superiore e l’ho semplicemente collegato all’alimentazione, dopo averlo ripristinato alle impostazioni di fabbrica per sicurezza. Tornato sull’app, ho selezionato l’opzione “Aggiungi nodo AiMesh”. L’applicazione ha iniziato la scansione e in meno di un minuto ha individuato l’RT-BE58U. Con un singolo tocco, ho avviato il processo di integrazione. Il router principale ha preso il controllo, ha trasferito tutte le impostazioni di rete al nuovo nodo e lo ha ottimizzato per funzionare come un’estensione della rete esistente. Ho ripetuto la stessa identica procedura per l’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor, posizionato temporaneamente vicino al router principale per la configurazione iniziale. Anche in questo caso, il processo è stato rapido e indolore.

Ciò che colpisce è l’esperienza utente. L’app presenta una mappa della topologia di rete, un diagramma visivo che mostra chiaramente il router principale e i due nodi collegati, indicando la qualità del segnale di backhaul (il collegamento tra i nodi). L’intera rete opera sotto un unico SSID, permettendo ai dispositivi di passare da un punto di accesso all’altro in modo trasparente. Sebbene l’app sia perfetta per la configurazione e la gestione quotidiana, ho subito notato la presenza dell’opzione per accedere all’interfaccia web, il celebre ASUSWRT. È lì che si nasconde il vero potenziale di personalizzazione, un mondo di impostazioni avanzate che avrei esplorato in seguito.

Hardware

Analizzando l’hardware interno di questi tre dispositivi, si comprende la strategia di ASUS: non si tratta solo di potenza bruta, ma di una distribuzione intelligente delle risorse computazionali all’interno della rete. Al centro di tutto c’è il motore dell’ASUS RT-BE86U. Il suo processore quad-core da 2.6 GHz, abbinato a 1 GB di RAM, non è un lusso, ma una necessità. Questa dotazione è fondamentale per gestire il flusso di dati proveniente dalla porta WAN da 10G (o, nel mio caso, da quella da 2.5G) senza creare il minimo collo di bottiglia. È questa potenza che permette al router di eseguire simultaneamente compiti estremamente esigenti: il routing del traffico internet a velocità multi-gigabit, la gestione delle connessioni cablate sulle altre porte 2.5G, l’esecuzione in tempo reale della suite di sicurezza AiProtection Pro con la sua analisi approfondita dei pacchetti, e il coordinamento costante di tutta la rete AiMesh. Senza un processore di questo calibro, il router principale diventerebbe il punto debole dell’intero sistema.

In confronto, l’hardware dei nodi è dimensionato per il loro ruolo specifico. L’ASUS RT-BE58U, con il suo CPU da 2.0 GHz e 1 GB di RAM, è comunque un dispositivo molto capace, più che adeguato a gestire il traffico Wi-Fi di un intero piano e a comunicare efficacemente con il router principale. L’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor presenta invece un CPU da 1.5 GHz e 512 MB di RAM. Potrebbe sembrare un declassamento significativo, ma è una scelta di progettazione logica. Il suo compito primario è quello di fungere da ponte wireless per l’esterno, gestendo un numero limitato di client e mantenendo una connessione stabile di backhaul. Le operazioni più complesse, come la sicurezza avanzata e la gestione centralizzata, sono demandate all’RT-BE86U.

Questa architettura hardware a più livelli è uno dei maggiori punti di forza del sistema. Permette di investire la maggior parte del budget nel componente più critico – il router principale – e di estendere la rete con nodi più economici ma perfettamente funzionali al loro scopo. È un approccio molto più efficiente e scalabile rispetto all’acquisto di un sistema mesh preconfezionato in cui tutte le unità sono identiche e, spesso, sovradimensionate (o sottodimensionate) per alcune aree della casa.

Prestazioni e autonomia

Questa sezione non riguarda l’autonomia della batteria, dato che parliamo di dispositivi alimentati a rete, ma piuttosto la percezione immediata delle prestazioni e la stabilità del sistema nel suo complesso. Appena completata la configurazione della rete AiMesh, la prima sensazione è stata quella di una fluidità quasi surreale. La rete si è sentita immediatamente più “scattante” e reattiva in ogni angolo della casa. Le pagine web si caricavano istantaneamente, i video in streaming 4K su più dispositivi partivano senza il minimo accenno di buffering e anche i download di file di grandi dimensioni, avviati da un laptop connesso al nodo più lontano, sembravano beneficiare della nuova infrastruttura.

Il momento della verità è arrivato quando ho collegato il mio PC desktop, dotato di una scheda di rete da 2.5 Gbps, a una delle porte LAN 2.5G dell’ASUS RT-BE86U. Avviare uno speed test e vedere l’indicatore superare di slancio la barriera di 1 Gbps, per poi stabilizzarsi a ridosso dei 2.5 Gbps effettivi forniti dalla mia linea FTTH, è stata un’esperienza gratificante. Ha confermato che il cuore della rete era non solo pronto per il presente, ma anche per il futuro.

Ma la vera magia di un sistema mesh si vede nella mobilità. Per metterlo alla prova, ho avviato una videochiamata sul mio smartphone e ho iniziato a muovermi per la casa. Sono partito dal salotto, coperto dall’RT-BE86U, sono salito al piano di sopra, entrando nel raggio d’azione dell’RT-BE58U, per poi uscire in giardino, dove il segnale è stato preso in carico dal ZenWiFi BD4 Outdoor. Durante tutto il percorso, la chiamata non ha avuto la minima esitazione. Il passaggio tra i nodi, gestito in background dall’algoritmo di roaming di AiMesh, è stato completamente trasparente e impercettibile. Questa è la vera definizione di performance in un contesto domestico moderno: non solo velocità di picco, ma una connettività stabile e senza interruzioni, ovunque ci si trovi. Queste prime impressioni, estremamente positive, hanno gettato le basi per una serie di test più strutturati, volti a quantificare le prestazioni in ogni zona della proprietà.

Test

Per valutare in modo oggettivo le capacità di questo sistema AiMesh ibrido, ho definito una metodologia di test basata su scenari d’uso realistici, evitando benchmark sintetici che spesso dicono poco sull’esperienza quotidiana. L’obiettivo era misurare non solo la velocità massima, ma anche la qualità e la stabilità della connessione nelle diverse aree della mia proprietà.

Metodologia di Test

Ambiente: La mia villa di 200mq su due piani, con muri portanti in cemento armato e un giardino di circa 50mq.

Rete: Connessione FTTH da 2.5 Gbps . L’ ASUS RT-BE86U è stato configurato come router primario nel salotto al piano terra. L’ ASUS RT-BE58U è stato installato come nodo AiMesh nello studio al primo piano, mentre l’ Asus ZenWiFi BD4 Outdoor è stato montato sulla parete esterna del patio. Per massimizzare le prestazioni, ho optato per un backhaul cablato , collegando le porte 2.5G dei nodi a quelle dell’RT-BE86U.

Dispositivo Client: Un laptop di ultima generazione equipaggiato con una scheda di rete Intel BE200, compatibile con lo standard WiFi 7 , per sfruttare appieno le nuove tecnologie.

Strumenti: Per le misurazioni ho utilizzato Speedtest di Ookla per verificare la velocità di accesso a internet e ho effettuato trasferimenti di un singolo file di grandi dimensioni (50 GB) da un NAS collegato alla porta 10G dell’RT-BE86U per testare le prestazioni della rete locale.

Scenari e Risultati Osservati

Zona 1: Il Cuore della Rete (Salotto, a 3 metri dall’RT-BE86U)

Test di velocità Internet: I risultati sono stati eccezionali. Ho registrato costantemente velocità di download e upload comprese tra 2350 e 2450 Mbps , a dimostrazione che il router è perfettamente in grado di gestire l’intera larghezza di banda della mia connessione multi-gigabit.

Trasferimento File Locale: Il trasferimento del file da 50 GB dal NAS al laptop ha raggiunto velocità di picco di circa 1.9 Gbps, con una media stabile intorno a 1.7 Gbps . Questo valore, sebbene inferiore alla velocità teorica del Wi-Fi, è un risultato eccellente nel mondo reale, che tiene conto dell’overhead del protocollo. La latenza verso i server di gioco più vicini era costantemente al di sotto dei 7 ms.

Zona 2: L’Ufficio Remoto (Studio, a 2 metri dall’RT-BE58U)

Test di velocità Internet: Collegato al nodo del piano superiore, il laptop ha raggiunto velocità medie di 900-950 Mbps . Questo risultato, sebbene non sfrutti l’intera banda da 2.5 Gbps, è comunque straordinario e più che sufficiente per qualsiasi attività lavorativa, dallo streaming in 4K al download di file pesanti. La stabilità della connessione era impeccabile, merito del backhaul cablato.

Trasferimento File Locale: Le prestazioni sono rimaste molto elevate, con una velocità media di circa 850 Mbps , confermando che il backhaul a 2.5G permette all’RT-BE58U di esprimere un ottimo potenziale.

Zona 3: Il Giardino (a 15 metri dal BD4 Outdoor, con linea di vista)

Test di velocità Internet: Qui l’obiettivo era la copertura e l’affidabilità. I risultati hanno superato le mie aspettative. Ho ottenuto una connessione stabile con velocità medie di 350-400 Mbps . Questo è più che sufficiente per godersi un film in 4K su un tablet in giardino, gestire dispositivi di irrigazione smart o partecipare a una videochiamata dal dondolo senza alcun problema.

Test di Stabilità: Ho lasciato un video in streaming per oltre un’ora senza riscontrare alcun buffering o calo di qualità, a testimonianza della solidità del segnale offerto dal ZenWiFi BD4 Outdoor .

Devo sottolineare che questi test sono stati condotti in un ambiente specifico e con una configurazione ottimale (backhaul cablato). Le prestazioni possono variare in base alla struttura dell’edificio, alle interferenze radio e ai dispositivi client utilizzati. Tuttavia, i risultati dimostrano in modo inequivocabile che questa configurazione ibrida è in grado di distribuire prestazioni elevatissime in modo capillare e affidabile.

Approfondimenti

WiFi 7 in pratica: l’impatto di MLO e 4K-QAM su reti dual-band

Una delle domande più lecite riguardo a questi router è: che senso ha il WiFi 7 se non sfruttano la banda a 6 GHz? La risposta risiede in due tecnologie chiave che migliorano significativamente anche le tradizionali bande a 2.4 e 5 GHz. La prima è la modulazione 4096-QAM (o 4K-QAM). In termini semplici, questa tecnologia permette di “impacchettare” una quantità maggiore di dati in ogni singola trasmissione radio. Rispetto alla precedente 1024-QAM del Wi-Fi 6, l’aumento teorico delle prestazioni è di circa il 20%. Nei miei test, questo si è tradotto in velocità di picco più elevate a breve distanza, specialmente quando il segnale era forte e pulito, contribuendo a raggiungere quelle impressionanti velocità di trasferimento locale vicino all’RT-BE86U.

La vera rivoluzione, però, si chiama Multi-Link Operation (MLO). Questa è la caratteristica distintiva del WiFi 7 e, a mio avviso, la più impattante nell’uso quotidiano. MLO consente a un dispositivo compatibile, come il mio laptop, di stabilire e mantenere una connessione simultanea su entrambe le bande di frequenza, 2.4 GHz e 5 GHz. Il router può quindi aggregare la larghezza di banda o inviare dati in modo dinamico sul canale meno congestionato. L’ho notato in uno scenario pratico: mentre scaricavo un file di grandi dimensioni che saturava la banda a 5 GHz, i miei dispositivi IoT (prese smart, sensori, etc.), che operano principalmente a 2.4 GHz, continuavano a rispondere istantaneamente. Con le reti precedenti, un carico pesante sulla banda a 5 GHz poteva talvolta introdurre una leggera latenza sul resto della rete. Con MLO, il sistema gestisce i flussi di dati in modo più intelligente, garantendo che le attività a bassa latenza non vengano penalizzate da quelle ad alta intensità di banda. È un miglioramento tangibile in termini di stabilità e reattività generale della rete.

L’architettura multi-gigabit: sfruttare al massimo la connettività del RT-BE86U La dotazione di porte dell’ ASUS RT-BE86U non è un semplice elenco di specifiche, ma il fondamento di un’architettura di rete domestica di livello prosumer. Avere a disposizione una porta da 10G e quattro porte da 2.5G ha trasformato radicalmente il modo in cui ho potuto strutturare la mia rete locale. Ho immediatamente destinato la porta da 10 Gbps al mio NAS (Network Attached Storage), che contiene la mia libreria multimediale e i backup di lavoro. Questa scelta ha creato un’autostrada dati interna: più utenti in casa possono ora accedere a file video 4K o a pesanti archivi fotografici contemporaneamente, senza che nessuno percepisca un rallentamento. La porta da 10G elimina completamente il collo di bottiglia che una tipica porta Gigabit avrebbe rappresentato.

Le porte da 2.5 Gbps sono state altrettanto cruciali. Due di esse sono state utilizzate per creare il backhaul cablato verso i nodi RT-BE58U e BD4 Outdoor. Questo garantisce che ogni nodo riceva dal router principale una larghezza di banda più che sufficiente, permettendo ai client Wi-Fi connessi a loro di raggiungere velocità vicine al gigabit. La terza porta da 2.5G è stata dedicata al mio PC da gaming. Questo non solo assicura la connessione più veloce e stabile possibile a internet, ma la isola parzialmente dal traffico degli altri dispositivi cablati. Il risultato è una dorsale di rete completamente multi-gigabit, dove i dati fluiscono a velocità impensabili per la maggior parte dei sistemi mesh consumer, che spesso si affidano a singole porte Gigabit. Questa architettura è ciò che permette di sfruttare realmente una connessione FTTH da 2.5 Gbps, non solo per un singolo dispositivo, ma per un’intera abitazione connessa.

AiMesh ibrido: sinergia tra performance, budget e specializzazione

Uno degli aspetti più affascinanti di questo progetto è stata la possibilità di creare un sistema AiMesh “ibrido” o “asimmetrico”. Invece di acquistare un kit preconfezionato con tre nodi identici, ho potuto scegliere il dispositivo giusto per ogni compito. Questa flessibilità è, a mio parere, il più grande vantaggio dell’ecosistema ASUS. Ho investito la maggior parte del budget sull’RT-BE86U, posizionandolo come il cuore nevralgico della rete, il punto in cui convergono la connessione internet ad alta velocità e i dispositivi più critici. La sua potenza di calcolo e la sua connettività superiore sono sfruttate al massimo.

Per il piano superiore, dove le esigenze sono principalmente legate al lavoro da casa e allo streaming, l’RT-BE58U si è rivelato una scelta perfetta. Offre i vantaggi del WiFi 7 e prestazioni eccellenti per un nodo, ma a un costo significativamente inferiore rispetto a un secondo RT-BE86U. Questo mi ha permesso di ottimizzare la spesa senza sacrificare la qualità della copertura. Infine, l’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor rappresenta l’apice della specializzazione. Acquistare un router standard e sperare che resista alle intemperie sarebbe stato un azzardo. Il BD4 è stato progettato per questo: è robusto, impermeabile e ottimizzato per l’esterno. Questa strategia di combinare un router ad alte prestazioni, un nodo dal buon rapporto qualità-prezzo e un’unità specializzata si è dimostrata non solo più efficace, ma anche economicamente più vantaggiosa rispetto all’acquisto di un sistema mesh di fascia alta di un altro marchio, dove spesso si paga per caratteristiche che non servono in ogni punto della casa. L’approccio AiMesh permette una personalizzazione che si adatta come un guanto alle reali esigenze dell’utente.

Prova sul campo: installazione e resistenza del ZenWiFi BD4 Outdoor

Passare dalla teoria alla pratica con il ZenWiFi BD4 Outdoor è stato un esercizio di ingegneria domestica molto soddisfacente. Ho deciso di installarlo su un palo di sostegno della pergola in giardino, una posizione ideale per coprire sia l’area del patio sia il prato. Il kit di montaggio incluso si è rivelato prezioso: i morsetti metallici erano robusti e facili da stringere, assicurando il dispositivo in modo saldo e stabile in pochi minuti. La vera svolta, però, è stata l’alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE). Invece di dover far passare un cavo di alimentazione e un cavo di rete, con la necessità di una presa elettrica esterna protetta, ho potuto utilizzare un unico cavo Ethernet. Ho collegato il BD4 a un semplice iniettore PoE a sua volta connesso a una delle porte 2.5G dell’RT-BE86U. Questa soluzione non solo ha semplificato drasticamente l’installazione, ma ha anche garantito un’estetica più pulita e una maggiore sicurezza.

Per testarne la durabilità, ho lasciato che la natura facesse il suo corso. Durante il periodo di prova, abbiamo avuto un paio di violenti temporali estivi. Ho osservato il BD4 essere sferzato dalla pioggia battente e poi cuocere sotto il sole cocente del giorno dopo. Non ha mai mostrato alcun segno di cedimento. La certificazione IP65 non è solo un dato sulla carta: la costruzione è ermetica e i materiali sono chiaramente scelti per resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV. La sua capacità di operare in un ampio spettro di temperature mi dà la tranquillità che continuerà a funzionare in modo affidabile sia durante le gelate invernali sia nelle più torride giornate estive. È un dispositivo costruito per durare, una soluzione “installa e dimentica” che estende la rete domestica senza compromessi e senza preoccupazioni.

Il software fa la differenza: un tuffo in AiProtection Pro e Parental Control

Un hardware potente è solo metà dell’equazione. Ciò che eleva l’esperienza con i router ASUS è la maturità e la completezza del suo software, accessibile tramite l’interfaccia web ASUSWRT. In particolare, la suite AiProtection Pro, sviluppata in collaborazione con Trend Micro, è un valore aggiunto enorme. La caratteristica più importante è che è inclusa gratuitamente per tutta la vita del prodotto. Mentre molti concorrenti stanno passando a modelli di abbonamento per le funzionalità di sicurezza avanzate, ASUS offre una protezione di livello quasi aziendale senza costi aggiuntivi.

Ho attivato subito il sistema IPS (Intrusion Prevention System) bidirezionale, che non si limita a un semplice firewall, ma analizza attivamente il traffico in entrata e in uscita alla ricerca di firme di attacchi noti, bloccandoli prima che possano raggiungere i miei dispositivi. La funzione di blocco dei siti malevoli ha funzionato egregiamente, impedendo l’accesso a pagine di phishing durante i miei test. Altrettanto impressionante è la capacità di identificare e isolare un dispositivo infetto sulla rete, impedendogli di comunicare con server di comando e controllo esterni.

Sul fronte del Parental Control, le opzioni sono granulari e potenti. Ho creato un profilo per i membri più giovani della famiglia, associando i loro dispositivi (tablet e smartphone). Da lì, ho potuto applicare filtri di contenuto preimpostati in base all’età, che bloccano automaticamente l’accesso a categorie di siti inappropriati. La funzione di pianificazione degli accessi è stata utilissima per impostare un “coprifuoco digitale”, disattivando la connessione a internet sui loro dispositivi dopo una certa ora. Queste non sono semplici funzioni accessorie, ma strumenti maturi e ben integrati che trasformano il router in un vero e proprio centro di controllo per la sicurezza e la gestione della rete domestica.

Ottimizzato per il gioco: Gaming Port, QoS adattivo e OpenNAT

Sebbene l’obiettivo principale del mio progetto fosse la copertura totale della casa, non potevo ignorare le rinomate funzionalità per il gaming dell’ASUS RT-BE86U, ereditate dalla sua acclamata linea di prodotti ROG. La prima e più semplice da utilizzare è la Gaming Port. Si tratta di una delle porte LAN da 2.5G fisicamente etichettata e pre-configurata nel software per dare priorità assoluta a qualsiasi traffico provenga dal dispositivo ad essa collegato. Ho connesso il mio PC da gaming a questa porta e, anche durante i test di carico pesante sulla rete (con più streaming 4K e download in corso), la mia latenza in gioco è rimasta incredibilmente stabile e bassa.

Per un controllo ancora più fine, ho esplorato l’Adaptive QoS (Quality of Service). Invece di dover armeggiare con complesse regole manuali, l’interfaccia di ASUSWRT permette di impostare la priorità con un clic. Selezionando la modalità “Gaming”, il router analizza dinamicamente tutto il traffico di rete e dà la precedenza ai pacchetti di dati dei giochi online, riducendo il ping e il jitter. L’effetto è tangibile, specialmente nelle ore di punta quando la rete domestica è più congestionata.

Infine, per i giocatori che utilizzano console o giochi che richiedono configurazioni di rete specifiche, la funzione OpenNAT è una manna dal cielo. Invece di dover impostare manualmente il port forwarding, un processo che può essere ostico per molti, OpenNAT offre una lista di profili preconfigurati per centinaia di giochi popolari. È bastato selezionare il gioco a cui stavo giocando dalla lista e il router ha applicato automaticamente le regole corrette. Questo ha ridotto i tempi di attesa nelle lobby e ha eliminato i fastidiosi problemi di NAT restrittivo, garantendo un’esperienza di gioco online fluida e senza intoppi.

Funzionalità

Valutando il sistema nel suo complesso, è evidente che la forza di questa soluzione risiede nell’ecosistema coeso che ASUS ha costruito. La funzionalità cardine è senza dubbio AiMesh, che agisce come un direttore d’orchestra, trasformando tre dispositivi hardware distinti in un’unica rete Wi-Fi intelligente, autogestita e senza interruzioni. È questa tecnologia che permette il roaming trasparente e la gestione centralizzata, rendendo semplice un’architettura di rete altrimenti complessa.

Un altro pilastro fondamentale è la sicurezza. L’inclusione a vita della suite AiProtection Pro è un enorme punto a favore. In un’era in cui ogni dispositivo, dal termostato alla TV, è connesso a internet, avere una protezione a livello di rete che sorveglia tutto il traffico e protegge anche i dispositivi IoT (spesso privi di meccanismi di sicurezza propri) è un vantaggio inestimabile. Il fatto che questo servizio non richieda un abbonamento mensile lo distingue nettamente da molti concorrenti, aumentando il valore a lungo termine dell’investimento.

La gestione della rete offre il meglio di due mondi. L’ASUS Router App è intuitiva, ben progettata e perfetta per le operazioni quotidiane: controllare lo stato della rete, aggiungere un nuovo dispositivo al profilo di un figlio o creare rapidamente una rete ospiti per gli amici. Per chi, come me, ama avere il controllo totale, l’interfaccia web ASUSWRT è un parco giochi per smanettoni. Offre un livello di personalizzazione granulare che spazia dalla configurazione di server VPN complessi alla regolazione fine dei parametri radio, permettendo di ottimizzare ogni singolo aspetto della rete. Funzionalità avanzate come VPN Fusion, che consente di instradare il traffico di specifici dispositivi attraverso una VPN lasciando gli altri sulla connessione normale, o il Dual-WAN per avere una connessione di backup, sono la ciliegina sulla torta di un pacchetto software eccezionalmente ricco e maturo.

Pregi e difetti

Dopo aver vissuto e lavorato con questa rete per diverse settimane, è possibile tracciare un bilancio chiaro, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento di questa soluzione AiMesh ibrida.

Pregi:

Le prestazioni del router primario ASUS RT-BE86U sono semplicemente eccezionali, con una potenza di calcolo e una connettività multi-gigabit che lo rendono una base solida e a prova di futuro.

La flessibilità del sistema AiMesh è il suo più grande vantaggio, permettendo di combinare modelli con diverse fasce di prezzo e specializzazioni per creare una rete su misura.

La suite di sicurezza AiProtection Pro e i controlli parentali, inclusi a vita senza costi aggiuntivi, offrono un valore immenso e una tranquillità impagabile.

La robustezza, l’affidabilità e le prestazioni del nodo ZenWiFi BD4 Outdoor sono impeccabili, rappresentando una delle migliori soluzioni sul mercato per estendere la rete all’esterno.

Il software di gestione, sia tramite app che tramite l’interfaccia web ASUSWRT , è estremamente potente, stabile e offre un livello di controllo quasi professionale.

Difetti:

L’investimento iniziale per l’intero sistema a tre componenti è significativo e lo posiziona nella fascia alta del mercato consumer.

Le prestazioni del nodo ASUS RT-BE58U , sebbene più che adeguate per il suo ruolo, sono visibilmente inferiori a quelle del router principale, un compromesso da accettare in un’architettura ibrida.

L’assenza della banda a 6 GHz, sebbene comprensibile per contenere i costi e data la scarsa diffusione di client compatibili, potrebbe essere vista come una limitazione dagli “early adopter” più esigenti.

Per sfruttare al massimo il potenziale del sistema e le velocità multi-gigabit, un backhaul cablato è quasi obbligatorio, il che potrebbe rappresentare una sfida installativa in alcune abitazioni.

Prezzo

Analizzare il costo di questa soluzione richiede di considerare i singoli componenti e il valore complessivo del sistema. L’ASUS RT-BE86U si posiziona nella fascia premium dei router stand-alone, con un prezzo di listino che in Europa si aggira intorno ai 250-300 €. L’ASUS RT-BE58U rappresenta l’entry-level del mondo WiFi 7 di ASUS, con un prezzo molto più accessibile, solitamente compreso tra i 110 e i 150 €. Infine, l’Asus ZenWiFi BD4 Outdoor è un prodotto di nicchia e la sua specializzazione si riflette sul prezzo, che si attesta in una fascia simile a quella dell’RT-BE58U, intorno ai 150-200 €.

Complessivamente, l’investimento totale per questa specifica configurazione a tre nodi si aggira tra i 500 e i 650 €, a seconda delle offerte del momento. A prima vista, potrebbe sembrare una cifra elevata. Tuttavia, è fondamentale contestualizzarla. I sistemi mesh WiFi 7 di fascia alta preconfezionati, come il Netgear Orbi 970 Series o il TP-Link Deco BE85, partono spesso da prezzi che superano i 1000 € per un kit da due o tre unità. L’approccio ibrido di AiMesh permette di ottenere prestazioni paragonabili, se non superiori (specialmente con backhaul cablato), a una frazione del costo. Il vero valore aggiunto, però, si manifesta nel lungo periodo: la totale assenza di costi di abbonamento per le funzionalità di sicurezza e parental control rappresenta un risparmio significativo rispetto a molti concorrenti, che stanno sempre più spingendo verso modelli di servizio a pagamento. Si tratta quindi di un investimento iniziale importante, ma che offre un valore eccezionale in termini di prestazioni, personalizzazione e costo totale di possesso. Al momento possono essere acquistati direttamente su Amazon Italia: RT-BE86U, RT-BE58U e ZenWiFi BD4 Outdoor

Conclusioni

Al termine di questa approfondita prova sul campo, il verdetto è chiaro. Il sistema ibrido che ho assemblato utilizzando l’ASUS RT-BE86U, l’RT-BE58U e il ZenWiFi BD4 Outdoor non è una semplice soluzione “plug-and-play” per l’utente medio, ma un formidabile e versatile kit di strumenti per l’appassionato di tecnologia che desidera costruire una rete domestica definitiva, performante e a prova di futuro. La combinazione di un cuore multi-gigabit, nodi efficienti e un’estensione specializzata per l’esterno si è dimostrata vincente, risolvendo brillantemente le complesse sfide di connettività della mia abitazione.

Consiglierei senza riserve questa configurazione a chiunque si trovi in una situazione simile alla mia: proprietari di case di grandi dimensioni, con strutture complesse, servite da una connessione internet multi-gigabit e con un’alta densità di dispositivi connessi. È la soluzione ideale per power user, giocatori online, professionisti che lavorano da casa e, in generale, per chiunque non accetti compromessi in termini di prestazioni, sicurezza e controllo sulla propria infrastruttura di rete.

Chi, invece, dovrebbe guardare altrove? Gli utenti che vivono in appartamenti di piccole o medie dimensioni o che dispongono di una connessione internet standard fino a 1 Gbps. Per loro, la potenza dell’RT-BE86U e la specializzazione del BD4 Outdoor sarebbero un eccesso non giustificato dal costo. La forza di questo sistema risiede nella sua capacità di risolvere problemi complessi; per esigenze più semplici, esistono soluzioni più dirette e convenienti, come un singolo RT-BE58U o un kit mesh di fascia più bassa. In definitiva, ASUS ha creato un ecosistema che premia la pianificazione e la personalizzazione, offrendo risultati straordinari a chi è disposto a investire per ottenerli.